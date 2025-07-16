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Воевали против ВСУ: шестерых предателей приговорили к 15 годам

СБУ
Фото: СБУ

Суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества шестерых предателей, которые воевали на стороне российских оккупантов против Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Суд наказал боевиков, которые воевали против ВСУ

Как выяснила военная контрразведка и следователи СБУ, все фигуранты — местные жители Донецкой и Луганской областей, которые присоединились к оккупационным группировкам Южного военного округа ВС РФ.

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Четверо из них служили в составе 4-й и 7-й мотострелковых бригад, участвовали в боевых действиях в Северодонецке, Кременной, Попасной и под Бахмутом. Один из них был дважды взят в плен — впервые в 2022 году, а второй раз — после обмена, когда его снова направили на фронт в 2024 году.

Еще двое боевиков входили в состав 110-й мотострелковой бригады и 111-го стрелкового полка РФ. Они пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении.

На основании собранных доказательств злоумышленники признаны виновными по:

чч. 1, 2 ст. 111 УКУ — государственная измена,

ч. 7 ст. 111-1 УКУ — коллаборационная деятельность.

Следственные действия проводились под процессуальным руководством прокуратур Донецкой и Луганской областей.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Харькове бывшего актера местного театра для детей и юношества, который передавал данные врагам для проведения воздушных атак.

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