Зеленский провел совещание по оборонной сфере: украинского оружия должно быть больше

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оборонной сфере, в ходе которого обсуждались вопросы собственного производства оружия, договоренности с партнерами и поставки для украинской армии.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

Совещания по оборонной сфере Украины: детали

За столом кроме президента Украины собрались премьер-министр Денис Шмыгаль, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и министр обороны Рустем Умеров.

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, во время совещания подробно проанализировали выполнение всех контрактов, соглашений и инвестиционных проектов в сфере обороны.

Определили шаги, которые должны быть сделаны в ближайшее время, а также ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность управления оборонной сферой по итогам этого года.

Во время совещания также рассматривались вопросы сотрудничества с международными партнерами и выполнения договоренностей о поставках оружия для Вооруженных сил Украины.

Ее результаты должны способствовать повышению эффективности оборонной сферы и усилению военного потенциала Украины.

— Украинского оружия должно стать больше, — подчеркнул Зеленский.

На днях Зеленский заслушал доклад главы МВД Украины Игоря Клименко о деятельности Нацгвардии на фронте и ситуации с безопасностью в прифронтовых регионах.

Отдельно президент с министром обсудили работу подразделений НГУ на Донецком направлении, применение дронов и защиту фронтовой логистики.

Также Клименко сообщил о подготовке новых мер для обеспечения безопасности в украинских общинах и противодействия преступности.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.