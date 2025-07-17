Андрей Сибига остается главой МИД — решение Рады
В четверг, 17 июля, Верховная Рада утвердила Андрея Сибигу в должности министра иностранных дел.
За это решение проголосовал 271 народный депутат. Кандидатуру Сибиги предложил президент Владимир Зеленский.
Сибига во второй раз назначили главой МИД
Андрей Сибига уже занимал эту должность с 5 сентября 2024 года в правительстве, сформированном под руководством премьера Дениса Шмыгаля.
После изменений в составе Кабинета министров он сохранил свою должность главы МИД.
Выступая в парламенте, Сибига поблагодарил президента Зеленского и главу правительства Юлию Свириденко за поддержку.
— Я благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому за выдвижение моей кандидатуры и главе правительства Юлии Свириденко за поддержку. Для меня это и оценка проделанной работы, и кредит доверия к еще более весомым результатам, — заявил министр на пленарном заседании Верховной Рады.
Он отметил, что последние шесть месяцев были сложными как для Украины, так и для всего мира. По его словам, страна достойно преодолела внешние вызовы.
— Много турбулентности в мире, много давления, манипуляции агрессора, но Украина прошла это достойно и достойно, не позволив России ввести мир в заблуждение, — отметил Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что поддержка Украины со стороны международных партнеров не уменьшается.
— Решения по усилению Украины продолжают приниматься, поддержка со стороны США сохраняется, цена войны для агрессора продолжает расти, единство союзников консолидируется, несмотря на попытки Москвы внести раскол, — подчеркнул он.
Напомним, 17 июля 2025 года в парламент был внесен законопроект №13495 о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел.
Инициатором представления выступил президент. Документ был зарегистрирован в рамках 13-й сессии Верховной Рады IX созыва.
Для утверждения кандидатуры на должность главы МИД необходимо простое большинство голосов народных депутатов — не менее 226.
Что известно об Андрее Сибиге
Андрей Сибига родился в 1975 году в городе Зборов Тернопольской области. В 1997 году он закончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получив специальность Международные отношения и квалификацию переводчика английского языка.
В 1999 году он получил диплом юриста по специальности Правоведение в том же университете.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Его карьера в МИД началась в 1997 году с должности атташе в отделе государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления. Впоследствии он был назначен вторым и первым секретарем посольства Украины в Польше (1998–2002).
В течение 2002–2006 годов работал в различных подразделениях МИД Украины, где занимал должности первого секретаря, начальника отдела международно-правового сотрудничества, начальника отдела международного права и заместителя директора Договорно-правового департамента.
С 2008 по 2012 год был советником-посланником в украинском посольстве в Польше, а затем возглавил Департамент консульской службы МИД (до 2016 года).
В 2016–2021 годах Сибига представлял Украину в качестве посла в Турции. После этого, с 2021 по 2024 год, работал заместителем руководителя Офиса президента Украины.
В апреле 2024 года стал первым заместителем министра иностранных дел, а уже в сентябре 2024 года возглавил внешнеполитическое ведомство.