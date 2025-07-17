Генерал НАТО о Patriot для Украины: получил указание сделать это как можно скорее

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что приготовления к поставке Украине ракетных комплексов Patriot продолжаются и предупредил, что Россия является и будет оставаться угрозой для блока в Европе даже после завершения войны в Украине, которую она развязала.

Об этом пишет газета The Guardian.

Поставка комплексов Patriot в Украину

Генерал Алексус Гринкевич подтвердил, что получил указание доставить Patriot в Украину как можно быстрее, выполняя распоряжение президента США Дональда Трампа, сделанное в начале этой недели.

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– Я не собираюсь раскрывать россиянам или кому-либо другому точное количество вооружений, которые мы передаем, или когда это произойдет, но скажу лишь, что подготовка продолжается. Мы очень тесно сотрудничаем с немцами над передачей Patriot, и указания, которые я получил, заключались в том, чтобы сделать это как можно быстрее, — сказал он.

Гринкевич добавил, что это выполняется. По его словам, также изучаются другие возможности и потребности. Плюс продолжается работа “над предложениями для нашего политического руководства”.

Он сказал, что они будут двигаться в этом направлении так быстро, как только смогут. Гринкевич отметил, что системы Patriot, которые уже есть в Европе, могут быть быстро переброшены в Украину, а затем доукомплектованы.

– Противовоздушная оборона важна на современном поле боя, и мы видели масштабы недавних российских атак против Украины, поэтому это ключевая сфера внимания, — сказал он.

Гринкевич также предупредил, что даже при условии мирного урегулирования в Украине, Россия будет оставаться угрозой.

Как отметил генерал, даже если наступит мирное урегулирование, Россия восстановит силы и средства. По его мнению, Россия, бесспорно, будет оставаться постоянной угрозой.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже передают Украине, и заверил, что расходы Вашингтона компенсируют союзники.

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