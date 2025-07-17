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Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.

Качка заменит Стефанишину на ниве ответственности за связи с ЕС и НАТО

Тараса Качку номинировали на бывшую должность Ольги Стефанишиной
Фото: УНИАН

Депутат Голоса Ярослав Железняк опубликовал документ с номинациями, согласно которому Тараса Качку хотят сделать следующим вице-премьером, ответственным за ЕС и НАТО.

Об этом Железняк написал у себя в Telegram.

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Отметим, что ранее Тарас Качка занимал должность торгового представителя Украины. Ожидалось, что за ним оставят только евроинтеграционное направление.

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Теперь же он официально номинирован на должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, на которой до недавнего времени была Ольга Стефанишина.

Напомним, что 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Стефанишиной специальной уполномоченной главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.

Также Зеленский сообщил, что предложил кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США.

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Джерело: Залізний нардеп

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