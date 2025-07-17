Качка заменит Стефанишину на ниве ответственности за связи с ЕС и НАТО
Депутат Голоса Ярослав Железняк опубликовал документ с номинациями, согласно которому Тараса Качку хотят сделать следующим вице-премьером, ответственным за ЕС и НАТО.
Об этом Железняк написал у себя в Telegram.
Качка вместо Стефанишиной: подробности
Отметим, что ранее Тарас Качка занимал должность торгового представителя Украины. Ожидалось, что за ним оставят только евроинтеграционное направление.
Теперь же он официально номинирован на должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, на которой до недавнего времени была Ольга Стефанишина.
Напомним, что 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Стефанишиной специальной уполномоченной главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.
Также Зеленский сообщил, что предложил кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США.
Джерело: Залізний нардеп