Качка заменит Стефанишину на ниве ответственности за связи с ЕС и НАТО

Депутат Голоса Ярослав Железняк опубликовал документ с номинациями, согласно которому Тараса Качку хотят сделать следующим вице-премьером, ответственным за ЕС и НАТО.

Об этом Железняк написал у себя в Telegram.

Качка вместо Стефанишиной: подробности

Отметим, что ранее Тарас Качка занимал должность торгового представителя Украины. Ожидалось, что за ним оставят только евроинтеграционное направление.

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Теперь же он официально номинирован на должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, на которой до недавнего времени была Ольга Стефанишина.

Напомним, что 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Стефанишиной специальной уполномоченной главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.

Также Зеленский сообщил, что предложил кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США.

Джерело: Залізний нардеп

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