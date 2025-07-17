Келлог уехал из Украины: в ОП сообщили об итогах его визита

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил спецпредставителя президента США, генерала Кита Келлога за визит в Украину.

Ермак об итогах визита Келлога в Украину

Глава ОП отметил, что за время визита Кита Келлога было обговорено и проработано много важных вещей, очень системно, конструктивно.

По словам Келлога, стороны дальше будут двигаться к укреплению обороноспособности, совместным проектам и усилению давления на кремлевского диктатора Владимира Путина ради мира и справедливости.

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– Благодарны за все, что вы делаете для Украины. У наших лидеров общее видение – мир через силу, – добавил он.

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в Киев прибыл Кит Келлог. Он должен находиться в Украине неделю. Ермак ранее сообщал, что темы для обсуждения сторон – это оборона, усиление безопасности, оружие, санкции, защита граждан и углубление сотрудничества между Украиной и США.

Фото: Андрей Ермак

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