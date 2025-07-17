Каждый министр подготовит план действий: Свириденко о первом заседании нового Кабмина

Новое правительство стало одним из самых маленьких по количеству министров за всю историю Украины.

Свириденко о работе нового правительства Украины

Как заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, первое заседание нового правительства провели сразу после голосования в парламенте.

Она призвала чиновников как можно быстрее определить четкие планы действий без обобщений и формальностей.

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По ее словам, эти документы будут обнародованы, обсуждены с профильными комитетами Верховной Рады, а в дальнейшем будет происходить регулярная отчетность по выполнению.

— Должны выйти на быстрый темп, — подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр добавила, что имеет положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом парламента, поэтому ожидает такого же конструктивного взаимодействия на других направлениях.

Она также обратила внимание на обновленный состав Кабинета министров, отметив, что это правительство — одно из самых маленьких по численности министров в истории Украины. По словам Свириденко, это свидетельствует о курсе на сокращение госаппарата.

— Идем работать, — резюмировала Свириденко.

В четверг, 17 июля, Юлия Свириденко официально стала премьер-министром, возглавив обновленный Кабинет министров Украины.

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