Направил Искандер по Одессе: СБУ сообщила о заочном подозрении полковнику РФ

СБУ сообщила о заочном подозрении полковнику РФ, который командовал атакой Искандера по Одессе.

Сообщено о подозрении полковнику РФ, направившему Искандер по Одессе

Служба безопасности собрала доказательную базу на одного из руководителей Вооруженных сил РФ, который осуществил военное преступление – он отдал приказ осуществить воздушную атаку гражданской инфраструктуры Одессы 29 апреля 2024 года.

В результате этого удара погибли восемь гражданских, среди них — малолетний ребенок. Еще 23 человека пострадали.

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По материалам дела обстрелом командовал российский полковник Евгений Ледерер. На тот момент он возглавлял 12-ю ракетную бригаду Южного военного округа РФ.

Как выяснило расследование, он приказал подчиненным применить баллистическое вооружение по гражданской инфраструктуре Одессы.

Для атаки российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М с кассетной боевой частью.

Баллистическая ракета была запущена из района поселка Новоселовское, которое находится на временно оккупированной территории АР Крым. Через несколько минут боеприпас разорвался в воздухе над Одессой, обломки снаряда поразили обширную территорию местности.

Под атакой оказалась одна из рекреационных зон Одессы, популярное место отдыха среди местных жителей.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Ледереру о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства.

Источник : СБУ

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