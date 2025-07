Сколько дней Келлог будет в Киеве: подробности визита спецпредставителя президента США

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев в понедельник, 14 июля. Его встретил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сколько Келлог будет находиться в Киеве и какова цель его визита, читайте в нашем материале.

Кит Келлог приехал в Украину с недельным визитом. В течение периода, сколько дней Келлог будет в Киеве, он встретится с президентом Владимиром Зеленским и поедет в регионы. Его визит связан с возможным новым пакетом военной помощи от Трампа, который может включать наступательные вооружения.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Телеграмм-канале отметил, что темы для обсуждения — это оборона, усиление безопасности, оружие, санкции, защита граждан и углубление сотрудничества между Украиной и США. Он также опубликовал фото, на котором обнимается с Китом Келлогом.

В первый день визита Келлог в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает Офис президента Украины, разговор был продуктивным.

По словам Зеленского, во время встречи с Китом Келлогом в Киеве обсуждали массированные атаки России на гражданское население и критическую инфраструктуру, а также закупку Украиной систем противовоздушной обороны, совместное производство и закупки оборонного вооружения вместе с европейскими партнерами.

Президент сообщил, что только в июне Россия выпустила по Украине более 330 ракет, среди которых было 80 баллистических, более 5 тыс. ударных дронов и 5 тыс. авиабомб. Также Зеленский и Келлог обсудили общую ситуацию на фронте и потребности Сил обороны Украины.

Во время своего визита в Украину специальный представитель президента США Кит Келлог побывал на одном из оборонных предприятий, где ознакомился с процессом создания и разработки украинских беспилотников. По его словам, увиденное произвело на него большое впечатление.

В заметке в соцсети Х Келлог отметил, что украинцы демонстрируют невероятные инновации, особенно в сфере дронов, и, по его словам, в этом новом типе войны они являются лидерами.

Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u

— Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025