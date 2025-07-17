Украина вернула тела 1000 погибших, в частности военных

В Украину по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 1000 погибших.

В Украину вернули тела 1000 погибших

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШПОВ) сообщил, что, по утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и осуществлена идентификация репатриированных тел.

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Тела удалось вернуть в результате совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Также КШПОВ выразил благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие, а также личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы.

Фото: КШПОВ

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