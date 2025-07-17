Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 17 июля: ликвидировано еще 1190 оккупантов и четыре десятка артсистем
Потери врага на 17 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 240-е сутки полномасштабной войны превысили 1,038 млн.
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Потери РФ на 17 июля 2025 года
- личного состава – около 1 038 650 (+1 190);
- танков – 11 029 (+4);
- боевых бронированных машин – 22 996 (+1);
- артиллерийских систем – 30 438 (+43);
- реактивных систем залпового огня – 1 440;
- средств противовоздушной обороны – 1 197 (+1);
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 46 414 (+250);
- крылатых ракет – 3 491;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 383 (+154);
- специальной техники – 3 932.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 240-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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