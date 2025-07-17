Потери РФ на 17 июля: ликвидировано еще 1190 оккупантов и четыре десятка артсистем

Потери врага на 17 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 240-е сутки полномасштабной войны превысили 1,038 млн.

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Потери РФ на 17 июля 2025 года

личного состава – около 1 038 650 (+1 190);

танков – 11 029 (+4);

боевых бронированных машин – 22 996 (+1);

артиллерийских систем – 30 438 (+43);

реактивных систем залпового огня – 1 440;

средств противовоздушной обороны – 1 197 (+1);

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 46 414 (+250);

крылатых ракет – 3 491;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 55 383 (+154);

специальной техники – 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 240-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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