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Потери РФ на 17 июля: ликвидировано еще 1190 оккупантов и четыре десятка артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 17 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 240-е сутки полномасштабной войны превысили 1,038 млн.

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Потери РФ на 17 июля 2025 года

  • личного состава – около 1 038 650 (+1 190);
  • танков – 11 029 (+4);
  • боевых бронированных машин – 22 996 (+1);
  • артиллерийских систем – 30 438 (+43);
  • реактивных систем залпового огня – 1 440;
  • средств противовоздушной обороны – 1 197 (+1);
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 46 414 (+250);
  • крылатых ракет – 3 491;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 383 (+154);
  • специальной техники – 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 240-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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