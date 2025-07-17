Завтра в Украине грозы, ливни и шквалы: объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 18 июля, во многих регионах Украины прогнозируют неблагоприятные погодные условия — ливни, грозы, порывистый ветер и возможный град.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Прогноз погоды на 18 июля: что известно

По информации ГСЧС, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются интенсивные осадки — прогнозируются сильные дожди. В этих регионах объявлен оранжевый уровень опасности.

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Кроме того, в Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях, а также в Житомирской области днем ожидаются значительные дожди. В этих регионах действует желтый уровень погодной опасности.

Метеорологи также предупреждают о грозовой активности, которая охватит практически всю территорию страны, за исключением западных регионов. В частности:

ночью грозы вероятны в юго-западной части страны,

днем — на подавляющей большей части территории Украины.

Местами возможно выпадение града, а также шквалы ветра скоростью до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности для соответствующих регионов.

Особое внимание следует обратить жителям горных районов: из-за интенсивных дождей, которые будут наблюдаться 17-18 июля, на территориях Львовской, Ивано-Франковской областей и Буковины возможно образование селевых потоков и оползней. В этих местах также действует оранжевый уровень угрозы.

В Гидрометцентре Украины уточнили, что 18 июля ожидается ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха 18 июля будет такой:

Южные и восточные регионы:

ночью +17…+22°С,

днем +29…+34°С;

На остальной территории Украины:

ночью +13…+18°С,

днем +21…+26°С;

В западных областях:

+16…+21°С.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными, следить за обновлениями синоптической информации и избегать пребывания под деревьями и неустойчивыми конструкциями во время непогоды.

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