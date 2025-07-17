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Зеленский дал задачу обновленному Правительству увеличить долю нашего оружия на фронте до 50%

Зеленський
Фото: Офис президента

Задачу увеличить долю украинского оружия на фронте до 50% в течение следующих шести месяцев поставил президент Владимир Зеленский, выступая на пленарном заседании Верховной Рады.

Выступление Зеленского в Раде: о чем говорил президент

Глава государства поставил обновленному Кабмину задачу увеличить долю украинского оружия на фронте до 50% за полгода.

— Мы трансформируем управление сферой обороны и производством оружия так, чтобы за полгода ощутимо увеличить долю именно украинского оружия, доступного для наших воинов. Сейчас из всего оружия в руках наших воинов около 40% сделано в Украине. За полгода должно быть не менее 50%, – добавил президент.

Он отметил, что обновленное правительство должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы “выполнить договоренности на 100% в интересах Украины”.

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Кроме того, Зеленский анонсировал новые соглашения с США, которые должны усилить позиции Украины.

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