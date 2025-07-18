Карта боевых действий на 18 июля 2025 – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 180 боевых столкновений.

Противник нанес удары по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив две ракеты и 137 авиабомб.

Кроме этого, осуществил 5892 обстрела, из них 95 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3442 дрона-камикадзе.

Сейчас смотрят

Об этом по состоянию на 08:00 18 июля сообщили в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 18 июля 2025

Ситуация в Украине на 18 июля 2025 года

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых авиабомб, а также осуществил 356 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Корового Яра, Среднего, Торского и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Васильевка, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Щербиновки, Александро-Калинового, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки и Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоекономичное, Лисовка, Новоукраинка, Звировое, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирнограда, Владимировка и Новопавловка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Зирка, Темировка, Мирное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери противника на 18 июля 2025 года

личного состава – около 1 039 830 (+1 180) человек;

танков – 11 032 (+3);

боевых бронированных машин – 23 005 (+9);

артиллерийских систем – 30 485 (+47);

РСЗО – 1 441 (+1);

средств ПВО – 1 197;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 46 549 (+135);

крылатых ракет – 3 491;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 55 494 (+111);

специальной техники – 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.