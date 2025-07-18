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Потери РФ на 18 июля: ликвидировано еще 1180 оккупантов и 47 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 18 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 241-е сутки полномасштабной войны достигли 1 039 830 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 18 июля 2025

  • личного состава — около 1 039 830 (+1 180) человек;
  • танков — 11 032 (+3);
  • боевых бронированных машин — 23 005 (+9);
  • артиллерийских систем — 30 485 (+47);
  • РСЗО — 1 441 (+1);
  • средств ПВО — 1 197;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 549 (+135);
  • крылатых ракет — 3 491;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 494 (+111);
  • специальной техники — 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ

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