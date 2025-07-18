Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 18 июля: ликвидировано еще 1180 оккупантов и 47 артсистем
Потери РФ на 18 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 180 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 241-е сутки полномасштабной войны достигли 1 039 830 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 18 июля 2025
- личного состава — около 1 039 830 (+1 180) человек;
- танков — 11 032 (+3);
- боевых бронированных машин — 23 005 (+9);
- артиллерийских систем — 30 485 (+47);
- РСЗО — 1 441 (+1);
- средств ПВО — 1 197;
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 549 (+135);
- крылатых ракет — 3 491;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 55 494 (+111);
- специальной техники — 3 932.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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