Потери РФ на 18 июля: ликвидировано еще 1180 оккупантов и 47 артсистем

Потери РФ на 18 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 241-е сутки полномасштабной войны достигли 1 039 830 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 18 июля 2025

личного состава — около 1 039 830 (+1 180) человек;

танков — 11 032 (+3);

боевых бронированных машин — 23 005 (+9);

артиллерийских систем — 30 485 (+47);

РСЗО — 1 441 (+1);

средств ПВО — 1 197;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 549 (+135);

крылатых ракет — 3 491;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 55 494 (+111);

специальной техники — 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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