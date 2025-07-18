Зеленский очертил три задачи для Умерова на посту секретаря СНБО

Украина продолжает работать с партнерами по договоренностям по оружию, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещания с Рустемом Умеровым.

Зеленский обозначил задачи в оборонной сфере

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обговорил 18 июля с новоназначенным секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровой работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.

— Первое – продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию. Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров, — сообщил он.

Также было проанализировано состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, в частности, по реализации того, что задерживалось. Также, как подчеркнул президент, важно значительно укрепить формат технологической ставки.

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— Нужна четкая координация и полное исполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины, — добавил он.

Третий вопрос, затронутый на заседании, касался активизации переговорного трека. В настоящее время продолжается исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. По словам Зеленского, необходимо больше динамики в этом процессе.

Напомним, что 17 июля во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу обновленному правительству увеличить долю нашего оружия на фронте до 50%.

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