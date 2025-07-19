Других мест не хватает: в Крыму на базе 810 бригады морпехов развернули госпиталь

Во временно оккупированном Крыму на базе хранения 810 бригады морской пехоты Черноморского флота РФ развернули полевой госпиталь.

Об этом сообщило партизанское движение Атеш в своем Telegram-канале.

В Крыму россияне обустроили полевой госпиталь

Агенты движения Атеш провели разведку базы хранения 810 бригады морской пехоты в Севастополе. Сейчас техника и часть личного состава там находятся на восстановлении.

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Там также обустроили временный госпиталь для раненых, ведь имеющихся медицинских учреждений и мест для оказания помощи не хватает.

— Бригада столкнулась с серьезным дефицитом личного состава после понесенных потерь, и доукомплектование за счет скрытой мобилизации его не компенсирует. На базе замечено большое количество военнослужащих с ранениями и травмами — многие из них до сих пор передвигаются на костылях и проходят лечение на месте, — сообщили в Атэш.

Там добавили, что передали Вооруженным силам Украины все данные о технике, перемещениях, личном транспорте и командном составе на территории этой части в Севастополе.

По состоянию на 19 июля 2025 года по данным Генштаба ВСУ, потери врага достигли 1 040 950 убитыми и ранеными. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 120 российских оккупантов.

Фото: Атеш

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