В Донецкой области усилили комендантский час в 10-километровой зоне от фронта

В Донецкой области пересмотрен перечень населенных пунктов, где действует длинный комендантский час. Изменения касаются продолжительности ограничений передвижения, которые остаются в силе из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Каким населенным пунктам в Донецкой области усилили комендантский час

Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что во исполнение директивы командующего ОСУВ Хортица подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 км.

По его словам, в этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.

Сейчас смотрят

На остальной части территории Донецкой области, которая удалена от фронта более чем на 10 км, комендантский час будет оставаться с 21:00 до 05:00, как и было раньше.

Перечень населенных пунктов, где будет действовать длинный комендантский час

Бахмутский район

Северская община: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григорьевка, Свято-Покровское, Резниковка.

Соледарская община: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Хромовка, Голубовка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Приволье, Выемка, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторая.

Торецкая община: Новоспасское, Щербиновка, Валентиновка, Дачное, Дилиевка, Крымское, Сухая Балка.

Звановская община: Переездное, Звановка, Верхнекаменское, Кузьминовка.

Волновахский район

Великоновоселковская община: Богатырь, Андреевка, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.

Комарская община: Привольное, Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Комар, Перестройка, Камышеваха.

Краматорский район

Лиманская община: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Екатериновка, Новое, Терны, Ямполовка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки, Дробышево, Дерилово, Новоселовка, Закитное, Яровая, Александровка, Сосновое, Коровий Яр, Кривая Лука, Озерное, Диброва, Каленики, Рубцы, Лозовое, Волчий Яр, Шандриголово, Яцковка, Крымки.

Николаевская община: Малиновка, Тихоновка.

Дружковская община: Николайполье, Новопавловка, Софиевка

Константиновская и Ильиновская общины — полностью.

Покровский район

Покровская община: Покровск, Родинское, Роза, Лысовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасильевка, Новооленовка, Новотроицкое, Успеновка, Новопустинка, Новоалександровка, Волково, Зверево, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлиное, Богдановка, Ясеново, Украинка, Троицкое, Серебряное, Преображенка, Ореховое, Новоандреевка, Запорожье, Возрождение.

Гродовская община: Николаевка, Казацкое, Луч, Новоэкономичное, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.

Удачненская община: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергиевка, Сергеевка, Удачное.

Мирноградская община: Мирноград, Ровно, Красный Лиман, Сухецкое.

Добропольская община: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Анновка.

Шаховская община: Вольное, Дорожное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Торецкое, Шахово.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.