Сократить расходы: Федоров планирует запуск аналога департамента Маска DOGE

Первый вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о намерении создать украинский аналог американского Департамента эффективности правительства (DOGE).

Новую структуру планируют привлечь к реализации нескольких проектов с целью срочного сокращения государственных расходов и повышения результативности.

Федоров планирует создать украинский аналог DOGE

— Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление, – написал Федоров в Threads.

Данная инициатива появилась после заявления президента Владимира Зеленского. В начале июля он говорил о необходимости кадровых изменений в правительстве.

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Президент подчеркнул важность уменьшения количества государственных институтов для ускорения управленческих процессов, снижения уровня бюрократии и оптимизации бюджета.

Федоров не уточнил, о каких именно проектах идет речь.

Напомним, американский DOGE (Department Of Government Efficiency) был создан после того, как Дональд Трамп в январе вернулся на пост президента США.

Руководителем структуры стал миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск.

Название американского ведомства DOGE совпадает с аббревиатурой криптовалюты Dogecoin, которую Маск активно продвигал в публичном пространстве.

Деятельность DOGE в США сразу вызвала волну дискуссий и критики.

Маск приступил к реализации радикальных мер по сокращению расходов государственного аппарата, что, среди прочего, включало массовые сокращения госслужащих и ликвидацию ряда международных программ, в частности проектов USAID.

В марте Дональд Трамп впервые публично ограничил действия Маска, призвав к осторожности: “Нужен скальпель, а не топор”.

В мае Маск покинул свой пост и начал критиковать Трампа в соцсетях.

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