Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 19 июля: ликвидировано еще 1120 оккупантов и 46 артсистем
Потери РФ на 19 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 120 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 242-е сутки полномасштабной войны достигли 1 040 950 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 19 июля 2025
- личного состава — около 1 040 950 (+1 120) человек;
- танков — 11 032;
- боевых бронированных машин — 23 012 (+7);
- артиллерийских систем — 30 531 (+46);
- РСЗО — 1 442 (+1);
- средств ПВО — 1 198 (+1);
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 712 (+163);
- крылатых ракет — 3 492 (+1);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 55 606 (+112);
- специальной техники — 3 932.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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