Выезд мужчин за границу: будут ли изменения с 1 августа

В августе 2025 года правила выезда мужчин за границу остаются неизменными. Как и раньше, во время действия военного положения пересечение границы военнообязанными в возрасте от 18 до 60 лет ограничено. Однако в некоторых случаях они имеют право на выезд.

Факты ICTV напомнят основные правила выезда мужчин за границу.

Выезд мужчин за границу с 1 августа: кто имеет право

Перечень категорий лиц, которым разрешен выезд за границу, на данный момент не менялся:

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забронированные на период мобилизации;

признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

многодетные родители, имеющие троих и более детей до 18 лет;

родители-одиночки;

мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или тех, кто нуждается в постоянном уходе;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;

военные, которые выезжают за границу на лечение, реабилитацию или обучение;

и другие категории лиц, определенные ст. 23

Пересечение границы мужчинами до 25 лет

В конце 2024 года Кабмин обновил правила пересечения границы для мужчин 18-25 лет, которые служили по контракту в ВСУ или в разведывательных подразделениях Минобороны, но не проходили полноценную военную службу до заключения контракта, за исключением базовой подготовки.

Они имеют право на выезд за границу при наличии:

справки от воинской части или руководителя ТЦК, содержащей данные о заключенном контракте;

военно-учетного документа, подтверждающего прохождение службы.

Какие документы необходимы для выезда мужчин за границу

Обязательным является наличие военно-учетного документа (военный билет с указанным VIN-кодом), которые военнообязанные должны предоставить при пересечении границы вместе с паспортом.

Кроме того, это могут быть другие документы, подтверждающие право на выезд из страны (справка об инвалидности, справка об отсрочке от призыва, свидетельства о рождении детей, документы об обучении и т. п.).

Детальный перечень таких документов содержится в постановлении Кабмина №57 от 27.01.1995 года, которое было обновлено в соответствии с условиями военного положения.

Основания для отказа в выезде

В период военного положения мужчинам призывного возраста откажут в выезде за границу, если они не имеют при себе военно-учетного документа и дополнительных документов, которые дают право на выезд.

Кроме того, пограничники могут отказать в выезде, если обнаружены несоответствия в документах или лицо находится в розыске.

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