Зеленский присвоил звание Героя Украины Карвацкому и Яровому посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда двум военнослужащим — младшему сержанту Виталию Карвацкому и солдату Олегу Яровому. Оба бойца отличились чрезвычайной храбростью и самопожертвованием, отдав жизнь за Украину.

Звание Героя Украины посмертно получили Виталий Карвацкий и Олег Яровой

Виталий Карвацкий добровольно присоединился к Силам территориальной обороны в первые дни полномасштабного вторжения. Участвовал в сложных операциях на фронте, в частности, на Авдеевском, Покровском и Харьковском направлениях. Как оператор FPV-дронов, он уничтожил более 600 оккупантов и десятки единиц техники. Погиб 12 июня 2025 года в результате удара российского дрона.

Олег Яровой, сапер подразделения Волки Да Винчи 59-й бригады беспилотных систем, неоднократно проявлял героизм в критических ситуациях — от самостоятельной обороны позиций до управления воинами в полуокружении. В последние месяцы жизни он освоил дроны и использовал их для боевых и спасательных задач. Погиб 10 июля 2025 года в стрелковом бою, не оставив позицию до последнего.

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Напомним, награждение государственными наградами производится указом президента Украины. Гражданину вручается государственная награда и удостоверяющий документ. Оно также может быть проведено посмертно.

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