Обстрелы городов, ультиматум Трампа, изменения в Кабмине и фронт: главное за неделю

— Это в основном были диверсионно-разведывательные группы, якобы они уже есть. Потом мы уничтожали эти ДРГ, но информация оставалась — это больше не для Украины, а для российского внутреннего потребления. Опасности для города Днепр, например, по крайней мере пока точно нет, потому что те силы россиян, которые там находятся, не дают каких-то перспектив делать им более серьезные наступательные действия, — убежден он.

Гетьман рассказал, какие цели российских войск в Сумской области. По его словам, РФ стремится ответить за действия Украины в Курской области и будет пытаться выйти на город Сумы.

— Здесь можно подложить еще и политический фактор, потому что Путин на некоторых встречах с россиянами на вопрос, есть ли планы захватить Сумы, сказал, что таких планов нет, но они не против. Это более политически. Мы это знали и к этому готовы, — утверждает эксперт.

В то же время остается опасность на Харьковщине, в частности на Купянском направлении, как и на любом участке фронта, считает Гетьман.

— Но линия фронта стабилизирована, прорывов у россиян вообще нет. Пока этого не произошло, и не происходит. Мы держим линию, мы бьемся так, как надо. Это мужество наших военных — это факт. Очень трудно, но провала нет, — объяснил он.

Командир экипажа Отдельного отряда беспилотных систем Тайфун Национальной гвардии Украины по позывному Прайд, который работает на Запорожском направлении, сказал Фактам ICTV, что сейчас дроны играют важную роль не только там, но и на других участках фронта.

— В частности, в Запорожье они активно применяются для разведки, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов. FPV-дроны эффективно используются как для уничтожения вражеской пехоты и техники, так и для поражения укреплений. Наш отряд в первую очередь привлекает дроны к круглосуточной разведке и выявлению скоплений живой силы и техники противника, — сказал Прайд.

Кроме того, операторы успешно корректируют огонь артиллерии смежных подразделений. Одним словом, украинские дронари делают все возможное, чтобы наносить врагу потери и поддерживать оборону на этом направлении фронта, подчеркнул командир.

По его словам, враг изменил подходы к применению FPV-дронов. Все чаще используются массированные атаки роями: по 5-10 единиц одновременно на одну цель или район.

Также наблюдается тенденция к изменению направления захода дрона на цель — противник пытается обходить основные зоны действия РЭБ, обратил внимание украинский военный.

— Активность FPV-дронов со стороны РФ существенно возросла. Ежедневно фиксируются десятки попыток поражения украинской техники, окопов, отдельных наблюдательных пунктов. Враг интенсивно насыщает передний край и серую зону операторами FPV, меняя позиции после нескольких вылетов, чтобы избежать ответного огня. Мы работаем, чтобы вовремя фиксировать такую “ротацию”, доставлять врагу или смерть, или серьезные проблемы, — объяснил он.

В то же время на Запорожском направлении фиксируется применение новых модификаций FPV-дронов с тепловизионной оптикой, подчеркнул Прайд.

Кроме того, украинским военным известно о попытках россиян использовать большие беспилотники с модернизированной радиосвязью, способные действовать в глубину до 15-20 км. Войска РФ применяют ударные дроны самолетного типа, способные лететь на расстояние 35 км.

— Успешное сдерживание противника на этом направлении обеспечивается слаженной работой дроновых подразделений, системами РЭБ, маневровыми группами и гибкой оборонительной тактикой. Постоянная аэроразведка позволяет своевременно выявлять концентрацию сил врага и осуществлять упреждающие удары, — сказал Прайд.

Вероятно, РФ будет пытаться усилить давление небольшими группами при поддержке FPV и штурмовых дронов, чтобы истощить украинские позиции. Но командир подчеркнул, что сейчас идет работа над тем, чтобы все эти попытки оборачивались для врага провалом.

Заявления Трампа о 50 днях для мирного соглашения, иначе пошлины против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия не пойдет на мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней, он введет 100-процентные таможенные тарифы.