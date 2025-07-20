Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова
Павел Нарожный, Основатель БО Реактивна пошта
Алексей Гетьман, военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ
Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Обстрелы городов, ультиматум Трампа, изменения в Кабмине и фронт: главное за неделю
На этой неделе Россия массированно атаковала ряд городов Украины, среди которых — Луцк, Львов, Черновцы, Кривой Рог и Винница. На фронте продолжались ожесточенные бои, в частности на Востоке, однако украинские силы держат оборону.
Президент США Дональд Трамп пригрозил России 100% пошлинами, если за 50 дней не будет мирного соглашения. В Киев приехал спецпредставитель США Кит Келлог, а Украина ожидает новые системы ПВО Patriot и оружие при поддержке НАТО.
В то же время произошли масштабные изменения в правительстве: премьер-министром стала Юлия Свириденко, а Денис Шмыгаль возглавил Министерство обороны. Часть министерств объединили, а структуру Кабмина оптимизировали.
Факты ICTV узнавали, как изменилась ситуация на фронте в Украине с 11 до 18 июля, где больше всего давили российские войска в течение недели и какие ключевые события произошли в мире.
- Обстрелы Украины: атаки на Луцк, Львов, Черновцы, Кривой Рог и Винницу
- Ситуация на фронте за неделю: с 11 до 18 июля
- Заявления Трампа о 50 днях для мирного соглашения, иначе пошлины против РФ
- Patriot и оружие от США за деньги НАТО, визит Келлога в Украину
- Кадровые перестановки в правительстве Украины: главные вызовы
Обстрелы Украины: атаки на Луцк, Львов, Черновцы, Кривой Рог и Винницу
В течение последней недели Украина подверглась серии массированных атак со стороны России. Под огнем оказались разные города, в частности Луцк, Львов, Черновцы, Кривой Рог и Винница.
Особенно интенсивными обстрелы были 12 июля, ведь в тот день враг применил 623 средства воздушного нападения. Следующие дни тоже не принесли покоя: 13 июля зафиксировано 60 средств нападения, 14 июля — 140, 15 июля — 267, 16 июля — 401, 17 июля — 64, а 18 июля — еще 35.
Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко рассказал Фактам ICTV, какой тактики придерживаются российские войска во время обстрелов.
— Нельзя сказать, что здесь однозначно они группируются возле одного города. Это зависит от текущей задачи. Или выбить индустрию в каком-то одном месте, и по жилому сектору, или нанести удар по аэродромам — в зависимости от задач, — отметил Романенко.
Авиаэксперт рассказал, чего стоит ожидать дальше. Он объяснил, будет ли Россия наращивать производство беспилотников.
— Так, чтобы они сильно наращивали, то нет. Но на 10%, возможно, ежемесячно будут наращивать. Нужно делать то, что и делали — сбивать и наносить удары по производителям, — подчеркнул он.
По словам Романенко, сейчас создаются более эффективные системы уничтожения Shahed. В частности, Украина получит больше средств обнаружения дронов.
— Нам предоставляют больше антишахедных ракет, то есть маленьких. Скажем, британских ASRAAM или Martlet, или бельгийских ракет, которые тоже сбивают по лазерному лучу. Больше получаем артиллерийских систем с радиолокационным и оптоэлектронным управлением. Формируем подразделения, которые будут вооружены зенитными дронами. Так что все идет нормально, — утверждает эксперт.
Романенко объяснил, что Украина также будет наращивать производство средств для сбивания дронов.
— Россияне наращивают — мы наращиваем. Понятно, что они не способны выпускать ежедневно тысячу Shahed. Это чистая фантастика. Как они будут наращивать средства удара — так и мы будем наращивать средства отражения, — подчеркнул авиаэксперт.
Ситуация на фронте за неделю: с 11 до 18 июля
По информации Генерального штаба ВСУ, оккупанты не оставляют попыток продвинуться вглубь территории Украины.
В частности, на Покровском направлении российские войска пытались захватить позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Дачное и в направлении Покровска.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, на Лиманском направлении армия РФ атаковала позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское и Серебрянка.
Основатель благотворительного фонда Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный заявил Фактам ICTV, что давление оккупантов продолжается на одних и тех же направлениях.
— Сейчас основное направление горячее — это Покровско-Торецкий, Донбасс. Все основные действия происходят там. В среднем за сутки происходит 180 столкновений, из них 60-70 по меньшей мере на Покровском направлении. Их основная цель — это выход на админграницы Донецкой области. Он там со стратегической точки зрения интересен, и со всех точек, — объяснил он.
Военный эксперт Алексей Гетьман отметил в комментарии Фактам ICTV, что на Восточном фронте ситуация за последнюю неделю была не более и не менее напряженная, чем последний год.
— От трети до половины всех боевых действий на линии фронта происходят на Покровском направлении. Поэтому считать, что прошедшая неделя была какой-то особенной — это было бы не очень корректное предположение. Она была такой же тяжелой, как последний год, — подчеркнул он.
По мнению эксперта, попытка российских войск зайти в Днепропетровскую область вызвана больше политической составляющей, ведь там нет каких-то важных с военной или экономической точки зрения объектов.
— Это в основном были диверсионно-разведывательные группы, якобы они уже есть. Потом мы уничтожали эти ДРГ, но информация оставалась — это больше не для Украины, а для российского внутреннего потребления. Опасности для города Днепр, например, по крайней мере пока точно нет, потому что те силы россиян, которые там находятся, не дают каких-то перспектив делать им более серьезные наступательные действия, — убежден он.
Гетьман рассказал, какие цели российских войск в Сумской области. По его словам, РФ стремится ответить за действия Украины в Курской области и будет пытаться выйти на город Сумы.
— Здесь можно подложить еще и политический фактор, потому что Путин на некоторых встречах с россиянами на вопрос, есть ли планы захватить Сумы, сказал, что таких планов нет, но они не против. Это более политически. Мы это знали и к этому готовы, — утверждает эксперт.
В то же время остается опасность на Харьковщине, в частности на Купянском направлении, как и на любом участке фронта, считает Гетьман.
— Но линия фронта стабилизирована, прорывов у россиян вообще нет. Пока этого не произошло, и не происходит. Мы держим линию, мы бьемся так, как надо. Это мужество наших военных — это факт. Очень трудно, но провала нет, — объяснил он.
Командир экипажа Отдельного отряда беспилотных систем Тайфун Национальной гвардии Украины по позывному Прайд, который работает на Запорожском направлении, сказал Фактам ICTV, что сейчас дроны играют важную роль не только там, но и на других участках фронта.
— В частности, в Запорожье они активно применяются для разведки, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов. FPV-дроны эффективно используются как для уничтожения вражеской пехоты и техники, так и для поражения укреплений. Наш отряд в первую очередь привлекает дроны к круглосуточной разведке и выявлению скоплений живой силы и техники противника, — сказал Прайд.
Кроме того, операторы успешно корректируют огонь артиллерии смежных подразделений. Одним словом, украинские дронари делают все возможное, чтобы наносить врагу потери и поддерживать оборону на этом направлении фронта, подчеркнул командир.
По его словам, враг изменил подходы к применению FPV-дронов. Все чаще используются массированные атаки роями: по 5-10 единиц одновременно на одну цель или район.
Также наблюдается тенденция к изменению направления захода дрона на цель — противник пытается обходить основные зоны действия РЭБ, обратил внимание украинский военный.
— Активность FPV-дронов со стороны РФ существенно возросла. Ежедневно фиксируются десятки попыток поражения украинской техники, окопов, отдельных наблюдательных пунктов. Враг интенсивно насыщает передний край и серую зону операторами FPV, меняя позиции после нескольких вылетов, чтобы избежать ответного огня. Мы работаем, чтобы вовремя фиксировать такую “ротацию”, доставлять врагу или смерть, или серьезные проблемы, — объяснил он.
В то же время на Запорожском направлении фиксируется применение новых модификаций FPV-дронов с тепловизионной оптикой, подчеркнул Прайд.
Кроме того, украинским военным известно о попытках россиян использовать большие беспилотники с модернизированной радиосвязью, способные действовать в глубину до 15-20 км. Войска РФ применяют ударные дроны самолетного типа, способные лететь на расстояние 35 км.
— Успешное сдерживание противника на этом направлении обеспечивается слаженной работой дроновых подразделений, системами РЭБ, маневровыми группами и гибкой оборонительной тактикой. Постоянная аэроразведка позволяет своевременно выявлять концентрацию сил врага и осуществлять упреждающие удары, — сказал Прайд.
Вероятно, РФ будет пытаться усилить давление небольшими группами при поддержке FPV и штурмовых дронов, чтобы истощить украинские позиции. Но командир подчеркнул, что сейчас идет работа над тем, чтобы все эти попытки оборачивались для врага провалом.
Заявления Трампа о 50 днях для мирного соглашения, иначе пошлины против РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия не пойдет на мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней, он введет 100-процентные таможенные тарифы.
Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович заявил Фактам ICTV, что теперь Трамп безальтернативно должен будет эти пошлины ввести, потому что он сам уже поставил дедлайн.
— В отличие от предыдущих заявлений, здесь есть определенная конкретика и порядок действий, что мы введем, сделаем и так далее. С большой вероятностью, он это сделает. Единственное, что может его отсрочить — это если Россия действительно успеет за этот или в конце этого периода сесть за стол переговоров с Украиной и сделать какие-то шаги, которые будут свидетельствовать о желании войну закончить, — предположил он.
Таким шагом может быть только один — это реальное перемирие на фронте, приостановление боевых действий и отсутствие обстрелов. Трампу придется это делать, иначе он будет выглядеть “крайне бледно”. Ему это точно не нужно, считает политолог.
— Он 50 дней брал из расчета, что за этот период сама Россия, страны, которые с РФ торгуют, сделают соответствующие выводы и попытаются урегулировать постепенно ситуацию. Но если Россия не пойдет, и пока все свидетельствует о том, что она будет максимально тянуть и делать вид, что она не понимает даже не намеков, а прямых заявлений со стороны США, — ему придется начинать с этих тарифов и пошлин, — убежден он.
Это будет больше даже символический шаг, поскольку для всего мира станет очевидно, даже для стран, которые поддерживали какие-то отношения с Россией, что ситуация изменилась. Она не такая, какой была раньше, что Трамп действительно изменил позицию и Россия не сможет достичь того, на что рассчитывала в контексте войны с Украиной, предположил Рейтерович.
— И не сможет держать США на расстоянии, как ей это удавалось делать определенный период времени. Конечно, влияние будет и на Россию — это точно. Оно будет не слишком положительное. Но и другие страны сделают соответствующие выводы. Ситуация начнет меняться в пользу Украины и не в пользу РФ, — считает эксперт.
По его словам, одно дело — когда страны с Россией торгуют и на этом зарабатывают, но совсем другое, когда она начинает страдать в вопросе сотрудничества с США. А все страны, которые потенциально могут попасть под эти пошлины и тарифы, имеют с США экономические отношения, обратил внимание Рейтерович.
— Это Индия, Китай, Турция — вообще член НАТО. Поэтому им придется выбирать. Я думаю, выбор будет явно не в пользу России, — сказал политолог.
Patriot и оружие от США за деньги НАТО, визит Келлога в Украину
США предпринимают шаги по быстрым поставкам оружия в Украину в рамках плана американского президента Дональда Трампа. Он предусматривает закупку американского оружия за средства стран НАТО. В частности, речь идет о предоставлении дополнительных систем ПВО Patriot.
На этой неделе в Украине находился спецпредставитель США генерал Кит Келлог. Его визит состоялся на фоне заявлений Дональда Трампа о поставках Patriot Киеву и угроз усилить санкции против РФ.
Целью его недельной поездки стали переговоры с руководством страны, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также представителями СБУ, разведки и военных.
По информации Национальной гвардии Украины, визит был чрезвычайно насыщенным. В частности, Келлог побывал на оборонных предприятиях и объектах Нацгвардии: ознакомился с работой тренажеров, беспилотников и боевой техники, а также пообщался с военными.
Владимир Зеленский назвал встречу продуктивной. Как отметили в Офисе президента, обсуждались вопросы усиления ПВО, санкции против России, совместное производство оружия и возможности прямых закупок украинских БпЛА со стороны США.
Кадровые перестановки в правительстве Украины: главные вызовы
17 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров во главе с Юлией Свириденко. Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль после пяти лет на должности был назначен министром обороны.
В рамках обновления правительства произошла оптимизация структуры — количество министерств сократили. Михаил Федоров остался министром цифровой трансформации и одновременно стал первым вице-премьером.
Тарас Качка, ранее работавший в Министерстве экономики, занял должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ольга Стефанишина назначена специальной уполномоченной президента Украины в США.
Переформатирование произошло не по экономическим или социальным причинам. Это политико-информационная история, заявил Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович.
— С одной стороны, это сигнал украинскому обществу и нашим партнерам, что будут пытаться активизировать все усилия с точки зрения развития страны, противодействия российской агрессии, — сказал эксперт.
С политической точки зрения — это продолжение борьбы определенных групп влияния, которые хотели контролировать Кабмин, например, иметь там своих людей. В данном случае здесь все свелось фактически к должности премьер-министра, объяснил политолог.
— Шмыгаль переместился в Министерство обороны. Я думаю, что внимание к нему будет не меньшим. Ответственность у него стала меньше, потому что он уже не премьер-министр. Но возможностей влиять у него стало даже больше, потому что Министерство обороны очень сильно усилили. Здесь интересно будет посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация, — подчеркнул он.
А сейчас надо было показать, что Украина готова дальше сопротивляться России, убежден Рейтерович.
— Это еще сигнал нашим партнерам, мол, смотрите, не боимся назначать новых людей. Этих людей, кстати, в США прекрасно знают, потому что Юлия Свириденко занималась соглашением по полезным ископаемым, — объяснил политолог.
По его мнению, перед обновленным правительством в первую очередь стоят задачи, связанные с обороной, и президент Украины их озвучил.
— Насколько нынешний Кабмин сможет их выполнить — сказать пока сложно. Я думаю, мы в ближайшие недели узнаем, когда завершатся все кадровые перестановки. Хуже точно не будет. Это даже определенное достижение, потому что может быть в принципе лучше, — предположил он.