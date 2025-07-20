Спецназовец ССО остановил вражеский FPV-дрон голыми руками

Боец 4-го полка Сил специальных операций Украины вступил в рукопашный бой с вражеским FPV-дроном-камикадзе. Инцидент произошел во время заезда подразделения в зону боевых действий.

Видео обнародовано на официальном канале полка 19 июля.

Уникальный случай на фронте

Несмотря на попытку сбить дрон из помпового дробовика, цель не была поражена. Один из спецназовцев проявил молниеносную реакцию — он сумел оттолкнуть вражеский дрон рукой так, чтобы избежать его детонации.

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— Удача или мастерские навыки Рейнджера ССО?! Главное — это две спасенные жизни!, — говорится в официальном сообщении полка.

Такие моменты демонстрируют, насколько опасной и непредсказуемой является современная война. FPV-дроны стали одним из главных инструментов врага, и способность реагировать мгновенно — вопрос жизни и смерти.

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Напомним, украинские разведчики бригады Черный лес ликвидировали российский ЗРК Бук-М1 во время операции на фронте, полностью уничтожив установку.

ЗРК Бук-М3 — новое поколение советской линейки Бук, который способен одновременно поражать до 36 воздушных целей на расстоянии до 70 км.

Уничтожение такой системы — серьезная потеря для ПВО врага, если учитывать фактор регулярной работы украинских беспилотников, ракет и авиации.

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