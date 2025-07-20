Сибига назвал три главных направления работы украинских послов на ближайшие полгода

Президент Владимир Зеленский сообщил о трех главных приоритетах работы украинских дипмиссий в ближайшие шесть месяцев, которые в своем докладе озвучил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ключевые приоритеты в работе со странами-партнерами были сформулированы во время встречи более 80 украинских руководителей дипмиссий в Запорожье. На встрече присутствовал и руководитель области Иван Федоров.

Три главных приоритета работы послов: что известно

Как следует из доклада Андрея Сибиги, главными приоритетами работы украинских дипмиссий являются:

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конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства;

конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах;

конкретные юридически действенные механизмы для привлечения РФ к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии.

— Должны за следующие шесть месяцев достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям, — отметил Зеленский.

По его словам, неизменным приоритетом является поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной. Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов.

Также согласовали с министром решение о замене руководителей в некоторых посольствах, добавил Зеленский.

Источник : Офис президента

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