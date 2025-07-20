Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Потери врага на 20 июля: ликвидировано еще 1040 оккупантов и более 50 артсистем
Потери врага на 20 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 243-е сутки полномасштабной войны достигли 1041990 убитыми и ранеными.
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Потери врага на 20 июля 2025
- личного состава около (+1040) человек;
- танков — 11035 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 23021 (+9) ед;
- артиллерийских систем — 30583 (+52) ед;
- РСЗО — 1443 (+1) ед;
- средства ПВО — 1198 ед;
- самолетов — 421 ед;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270);
- крылатые ракеты — 3515 (+23);
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 55727 (+121);
- специальная техника — 3932.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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