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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Потери врага на 20 июля: ликвидировано еще 1040 оккупантов и более 50 артсистем

знищена техніка окупантів
Фото: УНИАН

Потери врага на 20 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 243-е сутки полномасштабной войны достигли 1041990 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 20 июля 2025

  • личного состава около (+1040) человек;
  • танков — 11035 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 23021 (+9) ед;
  • артиллерийских систем — 30583 (+52) ед;
  • РСЗО — 1443 (+1) ед;
  • средства ПВО — 1198 ед;
  • самолетов — 421 ед;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270);
  • крылатые ракеты — 3515 (+23);
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 55727 (+121);
  • специальная техника — 3932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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