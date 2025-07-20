Потери врага на 20 июля: ликвидировано еще 1040 оккупантов и более 50 артсистем

Потери врага на 20 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 243-е сутки полномасштабной войны достигли 1041990 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 20 июля 2025

личного состава около (+1040) человек;

танков — 11035 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 23021 (+9) ед;

артиллерийских систем — 30583 (+52) ед;

РСЗО — 1443 (+1) ед;

средства ПВО — 1198 ед;

самолетов — 421 ед;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270);

крылатые ракеты — 3515 (+23);

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 55727 (+121);

специальная техника — 3932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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