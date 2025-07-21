Акцент на дронах-перехватчиках: Зеленский провел совещание по БПЛА

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания по разработке, производству и закупкам новых дронов.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента в понедельник, 21 июля.

Дроны для Украины – что известно

Зеленский подчеркнул, что над этим вопросом работают совместно ВСУ, СНБО, правительственные чиновники и команда Офиса президента.

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– Проанализировали все направления по необходимым дронам, и особый акцент – на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактировать, – рассказал он.

Президент добавил, что 22 июля правительственные чиновники должны принять новые решения относительно БПЛА в соответствии с “заявленными объемами поставок дронов для Сил обороны”.

По его словам, это должно обеспечить укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах.

Владимир Зеленский предупредил, что ответственность за выполнение контрактов будет персональной.

Источник : Офис президента

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