Акцент на дронах-перехватчиках: Зеленский провел совещание по БПЛА
Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания по разработке, производству и закупкам новых дронов.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента в понедельник, 21 июля.
Дроны для Украины – что известно
Зеленский подчеркнул, что над этим вопросом работают совместно ВСУ, СНБО, правительственные чиновники и команда Офиса президента.
– Проанализировали все направления по необходимым дронам, и особый акцент – на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактировать, – рассказал он.
Президент добавил, что 22 июля правительственные чиновники должны принять новые решения относительно БПЛА в соответствии с “заявленными объемами поставок дронов для Сил обороны”.
По его словам, это должно обеспечить укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах.
Владимир Зеленский предупредил, что ответственность за выполнение контрактов будет персональной.