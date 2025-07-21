До какого числа можно подавать документы в университет в 2025 году: основные даты

Вступительная кампания в Украине стартовала 1 июля 2025 года. Именно с этого дня абитуриенты должны создать электронный кабинет абитуриента на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Однако сами заявления на поступление можно подавать позже. Даты подачи документов разные для разных категорий поступающих.

До какого числа можно подавать документы в университет в 2025 году, читайте в нашем материале.

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До какого числа можно подавать документы в университет

Поступление на основе творческого конкурса или собеседования

Те, кто поступает в вуз не по результатам НМТ, а на основе собеседований или творческих конкурсов, должны предварительно зарегистрироваться для участия в этих испытаниях.

С 3 по 10 июля — нужно зарегистрироваться на творческие конкурсы и собеседования, если вы хотите учиться на бюджете.

С 3 до 25 июля — эта же регистрация актуальна для тех, кто планирует поступать на контрактной основе.

Регистрация на вступительные испытания не приравнивается к подаче заявления на поступление. Это два отдельных шага. Если вы поступаете через творческий конкурс, вам нужно отдельно зарегистрироваться на конкурс и отдельно подать заявление на поступление в электронном кабинете.

Итак, если вы поступаете на основе творческого конкурса или собеседования, вам нужно сначала подать заявление на участие в этом конкурсе или собеседовании — с 3 по 10 июля, предварительно создав собственный кабинет 1 июля в базе ЕГБО. После этого, уже с 19 июля, нужно подать заявление на поступление.

Сроки подачи документов в университет

Поступление на основе НМТ

Тем, кто поступает на основе НМТ, подавать заявления нужно с 19 июля по 1 августа — именно в эти дни будут принимать документы на бюджет и контракт для поступающих, которые сдают НМТ.

Абитуриент может подать до 15 заявлений на поступление, из них не более пяти — на места государственного заказа (бюджет).

После подачи заявлений важно регулярно проверять их статус в электронном кабинете.

Особенно обращайте внимание на статус Требует уточнения абитуриентом.

Это означает, что ваше заявление принято, но в нем обнаружены неточности или отсутствуют некоторые данные.

Заведение высшего образования укажет, что именно нужно уточнить и каким образом это сделать.

Когда заканчивается подача документов в университет и что делать дальше

До 6 августа должны обнародовать рейтинговые списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет.

До 9 августа рекомендованные абитуриенты должны подать оригиналы документов в выбранный вуз. Сюда входит аттестат, паспорт, ИНН, а также военно-учетный документ (для юношей).

Для поступления на контрактную форму обучения университеты могут самостоятельно устанавливать дополнительные сессии приема заявлений.

Точные сроки таких сессий нужно смотреть в Правилах приема каждого конкретного заведения.

Источник : Минобразования

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