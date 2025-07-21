Довести долю украинского оружия в ВСУ до 50% за 6 месяцев – реально – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу довести долю украинского оружия в Силах обороны до 50% в течение следующих шести месяцев.

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.

Задача Зеленского по украинскому оружию

По словам президента, сейчас каждую ночь Шахеды сбиваются перехватчиками, но таких результатов должно быть в разы больше.

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— Обязательно должны быть обеспечены 100% потребностей армейской авиации, Воздушных сил, всех подразделений, которые защищают жизнь в наших городах и селах, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил необходимость обеспечить значительное увеличение частоты и дальности применения дронов против российских объектов.

Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, отмечает он, должна стать достижимой для Сил обороны Украины.

По убеждению президента, люди должны видеть, что у Украины есть свои ракеты.

— В целом по оружию задача такова: благодаря увеличению нашего собственного производства довести долю украинского оружия в наших Силах обороны до уровня 50% за следующие шесть месяцев. Это абсолютно реалистично, — считает Владимир Зеленский.

Напомним, во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные и эффективные дроны-перехватчики.

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