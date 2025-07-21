Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, который ранее приняла Верховная Рада, и выразил благодарность народным депутатам за поддержку инициативы.

Этот закон открывает новые возможности для украинской диаспоры и лиц с несколькими гражданствами. Но в то же время возникает ряд практических вопросов: что теперь делать тем, кто уже имеет второй паспорт и могут ли их мобилизовать?

Мы обратились за разъяснением к адвокату GRACERS Марине Ивиной, чтобы узнать, как действовать владельцам двух паспортов согласно новым нормам и подлежит ли мобилизации лицо с двойным гражданством.

Сейчас смотрят

Двойное гражданство: могут ли мобилизовать

По словам адвоката, лицо, имеющее гражданство Украины и одновременно получившее гражданство другого государства, подлежит мобилизации на общих основаниях.

В соответствии со ст. 4 Конституции Украины, в Украине действует принцип единого гражданства. Это означает, что в правовых отношениях с Украиной лицо признается только гражданином Украины, даже если лицо имеет и другое гражданство.

— Наличие иностранного паспорта не влияет на обязанность службы в армии и не освобождает от мобилизации, — отмечает адвокат.

Согласно Закону Украины О воинской обязанности и военной службе, все военнообязанные граждане Украины, независимо от наличия другого гражданства, могут быть мобилизованы, если не имеют отсрочки или не признаны непригодными к службе. Так что мобилизация с двойным гражданством возможна и законна.

Имеют ли право мобилизовать мужчин с двойным гражданством

По словам адвоката, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются гражданами Украины, подлежат мобилизации, даже если они имеют гражданство другой страны.

— Если такое лицо не прошло процедуру прекращения украинского гражданства путем подачи заявления, одобрения его Президентом Украины и издания соответствующего Указа, то оно сохраняет статус гражданина Украины, — говорит юрист.

По данным Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, при осуществлении учета военнообязанных наличие другого гражданства не имеет влияния.

Таким образом, человек с двойным гражданством будет мобилизован на тех же основаниях, что и лицо с единым гражданством.

— Более того, уклонение от мобилизации, в том числе путем использования иностранного паспорта для выезда за границу, может квалифицироваться как административное или уголовное правонарушение, — резюмировала Марина Ивина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.