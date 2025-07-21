Обстрел Украины 21 июля: основной удар по столице, есть погибшие и раненые

В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину 426 дронами и 24 ракетами.

В результате вражеской атаки взрывы раздавались в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, харьковской и других областях.

По предварительным данным этой ночью погибли два человека, еще 15 ранены, среди них – ребенок.

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О последствиях российской атаки на Украину 21 июля – читайте в материале на Фактах ICTV.

Обстрел Киева

О последствиях комбинированного воздушного удара по столице, который произошел в ночь на 21 июля, сообщили городской голова Виталий Кличко и руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По состоянию на утро подтверждена гибель одного мужчины. Число пострадавших возросло до восьми человек, среди которых 15-летняя девушка.

Во всех зафиксированы осколочные и резаные ранения. Одной женщине помощь оказали на месте из-за гипертонического криза.

В Дарницком районе пожары возникли на крыше нежилого здания, в супермаркете, в гаражном кооперативе и на территории складов. Также поврежден детский сад.

В Шевченковском районе из-за обломков БпЛА загорелся балкон на первом этаже 10-этажного жилого дома.

Пожар площадью 150 кв. м локализован, один человек спасен, еще один получил ранения.

Кроме того, поврежден вход на станцию метро Лукьяновская, хотя возгорания не было.

Станция временно закрыта, пострадали также заведения питания и торговые помещения рядом.

В Днепровском районе возник пожар в торговых рядах, сгорели несколько киосков (ликвидировано на площади 500 кв. м). Обломки также упали на территорию детского сада.

В Соломенском районе, возгорание зафиксировано на складах, взрывной волной в многоэтажках выбило окна и двери.

В Оболонском районе был зафиксирован пожар в коттеджном комплексе, который пока не заселен – жертв и пострадавших нет.

В Святошинском районе после падения обломков загорелись гаражи.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК – военное преступление, в результате которого погиб человек.

Обстрел Киевщины

В результате взрывов в Вышгородском районе Киевщины было повреждено несколько хозяйственных сооружений, а также один автомобиль.

В Фастовском районе взрывы привели к разрушениям трех частных домов, двух автомобилей и складских помещений одного из местных предприятий.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Фастовском районе возник масштабный пожар. Возгорание охватило административное здание площадью 300 квадратных метров и складское помещение общей площадью 1 200 квадратных метров.

Обстрел Каменец-Подольского

По словам руководителя Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, в результате взрывов в Каменец-Подольском районе частично повреждены перекрытия, фасады и окна в 20 частных жилых домах.

– Степень повреждения устанавливается. Погибших и травмированных нет. Информация уточняется, – сообщил Тюрин в своем Telegram-канале.

В ходе ночных обстрелов противовоздушная оборона области уничтожила пять вражеских беспилотников, запущенных российскими войсками.

Обстрел Харькова

В ночь на 21 июля Киевский район Харькова подвергся серии ударов дронами-камикадзе типа Герань-2.

В общей сложности зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов, сообщают представители местных властей.

Один из дронов попал вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

На другом участке взрывной волной повреждены окна жилого комплекса, разрушена часть дороги, деформированы трамвайные рельсы и электрические провода.

По обновленным данным от областной прокуратуры, взрывы привели к пожарам на территории двух предприятий, а также повреждениям в жилом квартале. Там выбиты окна в доме, разрушен автомобиль.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК – нарушение законов и обычаев войны.

Обстрел Ивано-Франковска

В ночь на 21 июля в Ивано-Франковске около 03:00 прогремели первые взрывы во время масштабной воздушной атаки.

В результате вражеского обстрела повреждены объекты инфраструктуры, также зафиксированы пострадавшие среди населения.

Как сообщил городской голова Руслан Марцинкив, российские войска нанесли комбинированный удар по Ивано-Франковску и области, применив ударные дроны типа Шахед и баллистические ракеты.

В одном из населенных пунктов общины ранены, состояние которых предварительно оценивают как легкое. Также, по словам Марцинкива, ударов было очень много, и сейчас уточняются последствия обстрелов в еще двух селах.

— Спасибо ПВО и всем, кто защищает Ивано-Франковск. Это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения, — отметил глава города.

По информации ГСЧС, пострадали жители Ивано-Франковской территориальной громады. Среди четырех травмированных – один ребенок.

Обстрел Буковины

Во время воздушной тревоги над территорией Буковины силы противовоздушной обороны уничтожили российскую крылатую ракету.

Как сообщил руководитель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк, пораженный вражеский объект упал за пределами населенных пунктов.

В настоящее время продолжаются поиски обломков ракеты. Согласно оперативной информации от ПВО, жертв и разрушений нет.

Обстрел Ровенской области

В результате массированного ночного обстрела Украины на Ровенщине не зафиксировано пострадавших и повреждений инфраструктуры.

Как сообщил руководитель Ровенской ОГА Александр Коваль, во время воздушной тревоги эффективно сработали силы противовоздушной обороны. Была уничтожена одна из вражеских воздушных целей.

Последствия обстрелов в других областях

В Черкасской области силы ПВО уничтожили две российские ракеты, а также девять БпЛА.

В Николаевской области уничтожено 17 БпЛА типа Shahed 131/136 и дронов-имитаторов различных типов.

В Херсоне россияне атаковали с дронами Днепровский район города. Под удар попала 63-летняя женщина, которая находилась в квартире.

Она получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения ног. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

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