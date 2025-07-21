Послы G7 обеспокоены обысками в НАБУ: хотят обсудить с руководством Кабмина

Страны Большой семерки серьезно обеспокоены масштабными следственными действиями, которые были проведены в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующее заявление обнародовала G7 на платформе X.

Послы G7 обеспокоены обысками в НАБУ

Послы сообщили, что намерены поднять этот вопрос во время диалога с руководством Кабинета министров.

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Отмечается, что представители стран G7 внимательно следят за событиями вокруг НАБУ, в частности за расследованием, которое касается нескольких сотрудников ведомства.

По словам дипломатов, они уже провели встречу с представителями антикоррупционного бюро.

— Мы встретились сегодня с НАБУ, у нас есть серьезные опасения и намерение обсудить эти события с руководством правительства, — подчеркнули послы G7.

В G7 подчеркнули важность приверженности принципам прозрачности, независимости государственных институтов и надлежащего управления.

Послы заявили, что высоко ценят сотрудничество с украинскими партнерами в сфере борьбы с коррупцией и реформирования страны.

В Группу семи входят представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Италии и Японии.

К миссии присоединилась посол Европейского Союза Катарина Матернова, которая также публично прокомментировала события.

В обращении Матернова подчеркнула, что за годы борьбы с коррупцией Украина достигла существенных успехов, и особенно в условиях войны эти достижения должны быть защищены.

— Украина достигла огромного прогресса в реформах. Особенно в военное время, защищаясь от российской агрессии. Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом, — отметила она.

Что известно об обысках в НАБУ

Напомним, 21 июля прошли масштабные следственные действия — не менее 70 обысков провели сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора в отношении не менее 15 сотрудников НАБУ.

В Антикоррупционном бюро утверждают, что действия правоохранителей происходят с нарушением процедур.

В НАБУ обеспокоены, что в ходе обысков СБУ может получить доступ к информации о текущих и будущих оперативных мероприятиях, которые проводятся совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. В СБУ же заверили, что не получали доступа к данным о спецоперациях.

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