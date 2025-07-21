Послы G7 обеспокоены обысками в НАБУ: хотят обсудить с руководством Кабмина
Страны Большой семерки серьезно обеспокоены масштабными следственными действиями, которые были проведены в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Соответствующее заявление обнародовала G7 на платформе X.
Послы G7 обеспокоены обысками в НАБУ
Послы сообщили, что намерены поднять этот вопрос во время диалога с руководством Кабинета министров.
Отмечается, что представители стран G7 внимательно следят за событиями вокруг НАБУ, в частности за расследованием, которое касается нескольких сотрудников ведомства.
По словам дипломатов, они уже провели встречу с представителями антикоррупционного бюро.
— Мы встретились сегодня с НАБУ, у нас есть серьезные опасения и намерение обсудить эти события с руководством правительства, — подчеркнули послы G7.
В G7 подчеркнули важность приверженности принципам прозрачности, независимости государственных институтов и надлежащего управления.
Послы заявили, что высоко ценят сотрудничество с украинскими партнерами в сфере борьбы с коррупцией и реформирования страны.
В Группу семи входят представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Италии и Японии.
К миссии присоединилась посол Европейского Союза Катарина Матернова, которая также публично прокомментировала события.
В обращении Матернова подчеркнула, что за годы борьбы с коррупцией Украина достигла существенных успехов, и особенно в условиях войны эти достижения должны быть защищены.
— Украина достигла огромного прогресса в реформах. Особенно в военное время, защищаясь от российской агрессии. Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом, — отметила она.
Что известно об обысках в НАБУ
Напомним, 21 июля прошли масштабные следственные действия — не менее 70 обысков провели сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора в отношении не менее 15 сотрудников НАБУ.
В Антикоррупционном бюро утверждают, что действия правоохранителей происходят с нарушением процедур.
В НАБУ обеспокоены, что в ходе обысков СБУ может получить доступ к информации о текущих и будущих оперативных мероприятиях, которые проводятся совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. В СБУ же заверили, что не получали доступа к данным о спецоперациях.