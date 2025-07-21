Что такое НАБУ и кто руководит этим ведомством

21 июля сотрудники СБУ провели масштабные обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро в разных регионах Украины. По данным самого НАБУ, во время обысков силовики применили физическую силу к одному из детективов, несмотря на то, что он не оказывал никакого сопротивления.

Кроме того, по словам представителей бюро, сотрудники СБУ пришли без надлежащих судебных решений.

В заявлении, которое НАБУ обнародовало в своем Telegram-канале, говорится о по меньшей мере 70 обысках, которые сейчас проводят сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями Офиса генпрокурора.

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В самом бюро подобные действия назвали незаконными и противоречащими законным процедурам.

Что такое НАБУ и чем занимается бюро, читайте в нашем материале.

НАБУ: что это за ведомство

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, созданный для того, чтобы бороться с коррупцией среди чиновников.

Основная задача — выявлять, расследовать и пресекать коррупционные преступления, которые представляют угрозу для государства, а также предотвращать их повторение.

НАБУ работает независимо от других органов власти и политических сил, придерживаясь принципа верховенства права, законности, справедливости и соблюдения прав человека.

НАБУ: чем занимается

В компетенцию НАБУ входит:

проведение оперативно-розыскных и следственных действий;

бюро имеет право открывать дела, собирать доказательства, истребовать необходимые материалы от других органов;

проверять финансовые документы, в том числе данные об имуществе, доходах и расходах должностных лиц.

Также НАБУ имеет доступ к государственным реестрам, может изучать документы, даже те, которые содержат ограниченную или конфиденциальную информацию, и в случае необходимости изымать их по решению суда.

В случае опасности работники имеют право применять оружие, спецсредства, а также могут временно использовать транспорт гражданских лиц, если этого требует ситуация.

Для эффективной работы бюро привлекает экспертов, аналитиков, переводчиков и других специалистов, в том числе из-за рубежа.

Также НАБУ активно сотрудничает с международными партнерами и правоохранительными структурами других стран, участвует в совместных расследованиях и международных следственных группах.

Чем НАБУ отличается от ГБР

НАБУ и ГБР — это отдельные правоохранительные структуры с разными задачами и сферами расследований. НАБУ сосредотачивается на борьбе с коррупцией среди чиновников и судей, а также расследует другие преступления, предусмотренные законодательством.

В свою очередь, ГБР расследует правонарушения, совершенные работниками правоохранительных органов, судьями и военнослужащими.

Разграничение полномочий четкое, ведь НАБУ занимается расследованием уголовных дел в отношении тех же лиц, что и ГБР, однако исключительно в случаях коррупционных преступлений, определенных тринадцатью конкретными статьями Уголовного кодекса Украины.

Зато ГБР расследует преступления по всем другим статьям, которые не относятся к компетенции НАБУ.

Директор НАБУ: кто руководит бюро

Директором Национального антикоррупционного бюро Украины с марта 2023 года является Кривонос Семен Юрьевич. Родился он 16 января 1983 года в Мариуполе.

Он окончил общеобразовательную школу в Кременчуге, Национальный аграрный университет по специальности Агрономия, Национальную академию государственного управления при Президенте Украины со степенью магистра государственного управления и Национальный университет биоресурсов и природопользования по специальности Правоведение в 2010 году.

Карьеру начал в 2007 году главным специалистом в Голосеевской райгосадминистрации Киева. С 2011 по 2015 работал в территориальных органах Министерства юстиции в Одесской и Киевской областях.

В 2015-2016 годах был первым заместителем начальника Одесской таможни ГФС, где реализовывал антикоррупционный проект Открытое таможенное пространство. После этого работал старшим юридическим советником в Международной организации по развитию права, получил свидетельство адвоката и занимался адвокатской деятельностью.

В 2020-2021 годах возглавлял общественную организацию Офис простых решений и результатов, участвовал в разработке реформ. С мая 2021 по март 2023 года был председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ).

6 марта 2023 года назначен директором НАБУ.

Источник : НАБУ

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