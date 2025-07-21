Сухопутные войска возглавил Геннадий Шаповалов: первое заявление генерала

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Сухопутных войск.

Геннадий Шаповалов – новый глава Сухопутных войск: заявление

Шаповалов подчеркнул, что считает за честь и в то же время чрезвычайную ответственность возглавить Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

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По его словам, на новой должности он будет полагаться на свой опыт управления боевой бригадой, а с началом полномасштабного вторжения – оперативным командованием Юг и оперативной группировкой войск Таврия.

– Я глубоко понимаю внутренние процессы, потребности личного состава, логику принятия решений на уровне подразделений и соединений. Личный опыт работы с международными партнерами дает четкое понимание о совместимости, стандартах, обмене практиками, которые мы способны масштабировать в интересах всех Сухопутных войск, – сообщил он.

По словам генерала, одна из главных сегодняшних задач – генерация войск.

Это будет включать в себя не только формирование, но и подготовку и доукомплектование боевых частей и подразделений.

Он подчеркнул, что помнит, что комплектование войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должно быть не декларативным, а сознательным выбором граждан.

– Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на главное – сохранение самого факта существования нашего государства, – сообщил Шаповалов.

Генерал пообещал, что будет совершенствовать и развивать боевую подготовку подразделений, чтобы она соответствовала реалиям фронта.

Шаповалов подчеркнул, что собирается развивать все без исключения составляющие Сухопутных войск – от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации, а также будет работать над обеспечением их современными технологиями и вооружением, чтобы получить преимущество над врагом.

Особое внимание бригадный генерал пообещал уделить развитию всего спектра беспилотных систем, а также современных средств связи и управления.

– Обращаюсь к военнослужащим Сухопутных войск: вы – сердце нашей обороны. Ваш героизм, профессионализм и преданность делу достойны высочайшего уважения. Мой долг – поддерживать всех без исключения военнослужащих Сухопутных войск и обеспечить достойные условия прохождения службы, – подчеркнул Шаповалов.

Он добавил, что победа зависит от единства усилий армии и общества, и рассказал о готовности к открытому диалогу, инициативам, предложениям и конструктивной критике.

Что известно о Геннадии Шаповалове

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ еще 19 июня.

Геннадий Шаповалов заменил на этой должности Михаила Драпатого, который сейчас получил должность командующего Объединенными силами ВСУ.

В 2024 году Шаповалов был командующим ОСУВ Таврия и командующим войсками оперативного командования Юг.

После того, как его уволили из ОК в феврале 2025 года, он занимался координацией военной помощи Украине в немецком Висбадене. Там расположен центр командования НАТО по оказанию помощи и тренировке защитников Украины.

Источник: Сухопутные войска

Фото: Сухопутные войска

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