Силы обороны поразили комплекс С-300 и РЛС Небо-М в Белгородской области
20 июля Силы обороны Украины нанесли ряд высокоточных ударов по российским целям в Белгородской области, значительно ослабив систему противовоздушной обороны врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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В частности, был поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П, что уменьшило зону прикрытия российских ПВО в регионе.
Кроме того, удар получил современный радиолокационный комплекс Небо-М, который после атаки потерял функциональность. Одновременно с этим пострадала и соседняя радиолокационная станция 5Н66М Big Bird, что снизило ее боевую эффективность.
— Такие скоординированные действия подрывают способность РФ прикрывать войска и инфраструктуру и способствуют успешному ведению операций украинскими подразделениями, — сообщили в Силах обороны.
Удар по системам ПВО является частью стратегии по ослаблению возможностей России вести войну против Украины и атаковать мирное население.
Украина будет продолжать поражение критически важных элементов военной машины России до тех пор, пока не будет остановлено вторжение, восстановлена территориальная целостность и установлен справедливый мир.