Силы обороны поразили комплекс С-300 и РЛС Небо-М в Белгородской области

20 июля Силы обороны Украины нанесли ряд высокоточных ударов по российским целям в Белгородской области, значительно ослабив систему противовоздушной обороны врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украина поразила цели в Белгородской области: что известно

В частности, был поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П, что уменьшило зону прикрытия российских ПВО в регионе.

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Кроме того, удар получил современный радиолокационный комплекс Небо-М, который после атаки потерял функциональность. Одновременно с этим пострадала и соседняя радиолокационная станция 5Н66М Big Bird, что снизило ее боевую эффективность.

— Такие скоординированные действия подрывают способность РФ прикрывать войска и инфраструктуру и способствуют успешному ведению операций украинскими подразделениями, — сообщили в Силах обороны.



Удар по системам ПВО является частью стратегии по ослаблению возможностей России вести войну против Украины и атаковать мирное население.

Украина будет продолжать поражение критически важных элементов военной машины России до тех пор, пока не будет остановлено вторжение, восстановлена территориальная целостность и установлен справедливый мир.

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