Потери врага на 20 июля: уничтожено еще 1170 оккупантов и систему ПВО

Потери врага на 21 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 244-е сутки полномасштабной войны достигли 1043160 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 21 июля 2025

личного состава около 1043160 (+1170) человек;

танков — 11037 (+2);

боевых бронированных машин — 23028 (+7);

артиллерийских систем — 30637 (+54);

РСЗВ — 1444 (+1);

средства ПВО — 1199 (+1);

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 47181 (+199);

крылатые ракеты — 3515;

корабли/катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 55859 (+132);

специальная техника — 3934 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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