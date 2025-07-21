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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Потери врага на 20 июля: уничтожено еще 1170 оккупантов и систему ПВО

Потери врага на 21 июля 2025 года: сводка Генштаба ВСУ
Фото: Getty Images

Потери врага на 21 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 244-е сутки полномасштабной войны достигли 1043160 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 21 июля 2025

  • личного состава около 1043160 (+1170) человек;
  • танков — 11037 (+2);
  • боевых бронированных машин — 23028 (+7);
  • артиллерийских систем — 30637 (+54);
  • РСЗВ — 1444 (+1);
  • средства ПВО — 1199 (+1);
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47181 (+199);
  • крылатые ракеты — 3515;
  • корабли/катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 55859 (+132);
  • специальная техника — 3934 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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