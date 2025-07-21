Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Потери врага на 21 июля: уничтожено еще 1 170 оккупантов и систему ПВО
Потери врага на 21 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 244-е сутки полномасштабной войны достигли 1 043 160 убитыми и ранеными.
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Потери врага на 21 июля 2025
- личного состава около 1 043 160 (+1 170) человек;
- танков — 11 037 (+2);
- боевых бронированных машин — 23 028 (+7);
- артиллерийских систем — 30 637 (+54);
- РСЗВ — 1 444 (+1);
- средства ПВО — 1 199 (+1);
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 181 (+199);
- крылатые ракеты — 3515;
- корабли/катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 55 859 (+132);
- специальная техника — 3 934 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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