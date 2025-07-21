Потери врага на 21 июля: уничтожено еще 1 170 оккупантов и систему ПВО

Потери врага на 21 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 244-е сутки полномасштабной войны достигли 1 043 160 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 21 июля 2025

личного состава около 1 043 160 (+1 170) человек;

танков — 11 037 (+2);

боевых бронированных машин — 23 028 (+7);

артиллерийских систем — 30 637 (+54);

РСЗВ — 1 444 (+1);

средства ПВО — 1 199 (+1);

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 181 (+199);

крылатые ракеты — 3515;

корабли/катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 55 859 (+132);

специальная техника — 3 934 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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