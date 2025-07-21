Зеленский об атаке на Украину: РФ убила двух человек, среди 15 раненых есть ребенок

Во время ночной атаки на Украину 21 июля погибли два человека, еще 15 ранены, самому младшему мальчику — 12 лет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Реакция Зеленского на атаку 21 июля

По его словам, после массированной атаки продолжаются работы на местах попаданий в Киеве и области, в Харьковской и Ивано-Франковской областях.

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Глава государства отметил, что были также сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областях.

— Удары России — всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. Пятнадцать человек ранены, самому маленькому мальчику — 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли. Мои соболезнования родным и близким, — подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что этой ночью РФ запустила более 420 дронов, свыше 20 ракет, в том числе баллистику, а утром снова ударила Шахедами по Харьковской области.

— В течение обстрела работали мобильные огневые группы, армейская авиация, РЭБ, воины Воздушных сил, дроны-перехватчики. Много сбитых, но, к сожалению, не все. Поэтому должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак, — подытожил президент.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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