На Сумщине действуют отключения электроэнергии из-за атаки РФ. Речь идет о части города Сумы, Сумском и Роменском районах.

Об этом сообщило АО Сумыоблэнерго в своем Telegram-канале.

Отключение света на Сумщине

В Сумыоблэнерго отметили, что в целях безопасности не разглашают деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага.

– Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом, — говорится в сообщении.

Там добавили, что энергетики АО Сумыоблэнерго делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в дома.

Взрывы в Сумах 22 июля

Днем 22 июля Россия атаковала Сумскую общину беспилотниками. Было зафиксировано два попадания по городу.

Повреждена детская площадка, окна здания, учреждение здравоохранения и объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их доставляют в больницу.

Позже армия РФ нанесла еще один удар по Сумам возле объекта социальной инфраструктуры. В здании выбило окна. В результате атаки погиб человек.

Начальник Сумской ОВА Сергей Кривошеенко заявил, что враг пытается напугать население и целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры.

Он также сообщил, что в городе, кроме проблем с электричеством в некоторых микрорайонах и округах, отсутствует также водоснабжение в результате вражеской атаки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 245-е сутки.

