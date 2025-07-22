Часть Сум и два района остались без света из-за атаки РФ
На Сумщине действуют отключения электроэнергии из-за атаки РФ. Речь идет о части города Сумы, Сумском и Роменском районах.
Об этом сообщило АО Сумыоблэнерго в своем Telegram-канале.
Отключение света на Сумщине
В Сумыоблэнерго отметили, что в целях безопасности не разглашают деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага.
– Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом, — говорится в сообщении.
Там добавили, что энергетики АО Сумыоблэнерго делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в дома.
Взрывы в Сумах 22 июля
Днем 22 июля Россия атаковала Сумскую общину беспилотниками. Было зафиксировано два попадания по городу.
Повреждена детская площадка, окна здания, учреждение здравоохранения и объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их доставляют в больницу.
Позже армия РФ нанесла еще один удар по Сумам возле объекта социальной инфраструктуры. В здании выбило окна. В результате атаки погиб человек.
Начальник Сумской ОВА Сергей Кривошеенко заявил, что враг пытается напугать население и целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры.
Он также сообщил, что в городе, кроме проблем с электричеством в некоторых микрорайонах и округах, отсутствует также водоснабжение в результате вражеской атаки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 245-е сутки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 245-е сутки.