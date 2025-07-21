Дальность поражения украинских дронов на оптоволокне выросла вдвое — Федоров

Украинские беспилотники, использующие оптоволоконную технологию вместо традиционной радиосвязи, показали новый максимум: дальность поражения теперь превышает 40 км.

FPV-дроны устойчивы к воздействию средств РЭБ и сохраняют эффективность в сложных условиях, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

FPV-дроны поражают цели на расстоянии 40 км

По его словам, эти достижения стали возможными благодаря четкой обратной связи с военными, инновационным решениям украинских инженеров и координации с Brave1.

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— Удары на 40+ км и устойчивость к вражескому РЭБ — развиваем дроны на оптоволокне. Три месяца назад мы тестировали дроны на оптоволокне с дальностью до 20 км. Сегодня это уже решения, способные поражать вражеские цели на расстоянии более 40 км, — написал Федоров.

Министр подчеркнул, что дроны с оптоволоконной связью эффективны именно там, где обычные FPV-решения становятся бессильными.

В борьбе с РЭБ-установками эти беспилотники остаются надежными: управление осуществляется не через радиосигнал, а через кабель, который нельзя перехватить или заглушить.

— Поражения на глубине 40+ км становятся новой нормой для дронов на оптоволокне. Развиваем технологию, которая прицельно и безошибочно уничтожает врага, – резюмировал Федоров.

Суть технологии в том, что вместо привычных радиоволн дроны передают командный сигнал световым импульсом через тонкий оптоволоконный кабель.

Это делает их неуязвимыми для большинства средств радиоэлектронной борьбы, ведь те работают именно против радиосвязи.

Напомним, на днях бойцы из подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ликвидировали экспериментальный образец российского комплекса радиоэлектронной борьбы КОП-2.

Это была вторая модификация комплекса «обнаружение и подавление». Для уничтожения КОП-2 понадобилось два дрона.

Фото: Михаил Федоров

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