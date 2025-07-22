Зеленский объявил состав делегации на новых переговорах с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский объявил состав украинской делегации на переговорах с РФ.
Об этом глава государства сообщил по результатам совещания.
Зеленский – о составе делегации на переговорах с РФ
По словам Владимира Зеленского, возглавит украинскую делегацию на новых переговорах с РФ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Также в состав делегации на новых из РФ войдут представители:
- Главного управления разведки;
- Министерства иностранных дел;
- Офиса президента.
Кроме того, на совещании секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о текущем выполнении договоренностей, достигнутых во время второй встречи в Стамбуле.
А руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о сотрудничестве с европейскими партнерами и Соединенными Штатами.
Украина, отмечает президент, готова работать максимально продуктивно, чтобы достичь освобождения военнопленных, возвращения незаконно вывезенных украинских детей и остановки военных преступлений.
— Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна ее завершить — войну, которую она сама и начала, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что переговоры с представителями РФ в Стамбуле должны состояться в среду, 23 июля.