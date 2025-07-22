Зеленский объявил состав делегации на новых переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил состав украинской делегации на переговорах с РФ.

Об этом глава государства сообщил по результатам совещания.

Зеленский – о составе делегации на переговорах с РФ

По словам Владимира Зеленского, возглавит украинскую делегацию на новых переговорах с РФ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

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Также в состав делегации на новых из РФ войдут представители:

Главного управления разведки;

Министерства иностранных дел;

Офиса президента.

Кроме того, на совещании секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о текущем выполнении договоренностей, достигнутых во время второй встречи в Стамбуле.

А руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о сотрудничестве с европейскими партнерами и Соединенными Штатами.

Украина, отмечает президент, готова работать максимально продуктивно, чтобы достичь освобождения военнопленных, возвращения незаконно вывезенных украинских детей и остановки военных преступлений.

— Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна ее завершить — войну, которую она сама и начала, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что переговоры с представителями РФ в Стамбуле должны состояться в среду, 23 июля.

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