Прожиточный минимум на 2025 год: размер

Проект государственного бюджета Украины на 2025 год был принят в Верховной Раде Украины осенью 2024 года.

Факты ICTV узнавали, каким прожиточный минимум будет в 2025 году и повысятся ли социальные выплаты.

Каким прожиточный минимум будет в 2025 году

Согласно государственному бюджету на 2025 год, размер прожиточного минимума в Украине остался на уровне 2024 года. Это означает, что существенных изменений в социальных выплатах и пенсиях, которые привязаны к этому показателю, не предвидится.

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Правительство Украины установило следующие размеры прожиточного минимума на 2025 год на одного человека:

Для основных категорий населения — 2 920 грн.

Для детей до 6 лет — 2 563 грн.

Для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Для трудоспособных лиц (общий показатель) — 3 028 грн.

Для лиц, которые утратили трудоспособность — 2 361 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность (для расчета доплат в зонах радиоактивного загрязнения) — 1 600 грн.

Минимальная заработная плата в Украине на 2025 год:

Месячная ставка — 8 000 грн.

Почасовая ставка — 48 грн.

Почему не повысили прожиточный минимум 2025 года

Народный депутат Роксолана Пидласа отметила, что повышение прожиточного минимума до реального уровня является сложной задачей из-за его тесной связи с другими социальными выплатами. Изменение социальных стандартов возможно лишь при условии устойчивого экономического роста.

Отдельное внимание депутат уделила минимальной заработной плате, которая является одним из ключевых элементов бюджета. Она отметила, что даже небольшое повышение минималки на 100 грн потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 5,3 млрд грн. А увеличение на 1 000 грн, то есть до 9 000 грн, приведет к значительному увеличению бюджетных расходов — более 50 млрд грн.

Существует несколько причин, почему правительство решило не повышать прожиточный минимум в 2025 году:

Война, инфляция и другие экономические вызовы ограничивают возможности государственного бюджета.

Сейчас приоритетом является финансирование обороны и других критически важных секторов.

Соответственно, пенсии, социальные пособия и другие выплаты, которые рассчитываются от прожиточного минимума, останутся на прежнем уровне.

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