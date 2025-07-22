РФ совершила более 700 атак на объекты энергетики: до 90% ударов в этом году — дронами

С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила более 700 атак на объекты энергетики Украины.

Почему РФ целится по энергетической инфраструктуре Украины

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после совместного совещания с министром энергетики Светланой Гринчук, РФ использовала беспилотники для атаки до 90% ударов в этом году.

По его словам, энергетическая инфраструктура Украины остается одной из стратегических целей врага.

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— Провели совместное совещание, чтобы синхронизировать усилия. Ключевая цель — не только реагировать, но и действовать на опережение, — объяснил Клименко.

Министр внутренних дел рассказал о главных акцентах, на которые обратили внимание.

В частности, для повышения уровня защиты энергетической инфраструктуры предусмотрено эффективное применение систем радиоэлектронной борьбы и усиление возможностей мобильных огневых групп.

Допуск спасателей ГСЧС к местам ликвидации чрезвычайных ситуаций планируют обеспечивать благодаря четким алгоритмам действий, оперативному реагированию и слаженному взаимодействию с персоналом объектов.

В то же время будут проводиться совместные учения, во время которых будут отрабатывать действия для налаживания командной работы.

Игорь Клименко подчеркнул, что безопасность энергетической системы — это гарантия стабильного функционирования каждого дома, больницы и школы в Украине, поэтому необходимо обеспечить ее надежность на всех уровнях.

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