Россияне расстреляли гражданского в Донецкой области: ВСУ уничтожили виновных

В селе Торское Донецкой области российские военные застрелили местного жителя, который ехал на велосипеде. Преступление зафиксировали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовали на Facebook-странице бригады.

Убийство мирного жителя: ВСУ наказали оккупантов в Торском

По данным бригады, оккупанты действовали целенаправленно — расстреляли гражданского, а затем добили его. Этот момент удалось зафиксировать на видео.

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Украинские пилоты БПЛА и артиллеристы быстро ответили на преступление — все три оккупанта, участвовавшие в убийстве, были уничтожены.

— Суд не понадобится — сработала мгновенная карма, — подытожили военные.

Напомним, в Донецкой области российские войска меняют тактику наступления из-за высокой насыщенности украинской линии фронта дронами.

Также, 20 июля Силы обороны Украины нанесли ряд высокоточных ударов по российским целям в Белгородской области, значительно ослабив систему противовоздушной обороны врага.

В частности, был поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П, что уменьшило зону прикрытия российских ПВО в регионе.

Кроме того, удару подвергся современный радиолокационный комплекс Небо-М, который после атаки потерял функциональность. Одновременно с этим пострадала и соседняя радиолокационная станция 5Н66М Big Bird, что снизило ее боевую эффективность.

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