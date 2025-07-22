Россияне расстреляли гражданского в Донецкой области: ВСУ уничтожили виновных
В селе Торское Донецкой области российские военные застрелили местного жителя, который ехал на велосипеде. Преступление зафиксировали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовали на Facebook-странице бригады.
Убийство мирного жителя: ВСУ наказали оккупантов в Торском
По данным бригады, оккупанты действовали целенаправленно — расстреляли гражданского, а затем добили его. Этот момент удалось зафиксировать на видео.
Украинские пилоты БПЛА и артиллеристы быстро ответили на преступление — все три оккупанта, участвовавшие в убийстве, были уничтожены.
— Суд не понадобится — сработала мгновенная карма, — подытожили военные.
Напомним, в Донецкой области российские войска меняют тактику наступления из-за высокой насыщенности украинской линии фронта дронами.
Также, 20 июля Силы обороны Украины нанесли ряд высокоточных ударов по российским целям в Белгородской области, значительно ослабив систему противовоздушной обороны врага.
В частности, был поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П, что уменьшило зону прикрытия российских ПВО в регионе.
Кроме того, удару подвергся современный радиолокационный комплекс Небо-М, который после атаки потерял функциональность. Одновременно с этим пострадала и соседняя радиолокационная станция 5Н66М Big Bird, что снизило ее боевую эффективность.