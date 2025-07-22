Что означает статус Зарегистрировано в учебном заведении: объяснение

Регистрация заявлений поступающих в 2025 году завершится 1 августа в 18:00. К этому времени все желающие поступить в вузы должны подать заявления.

Факты ICTV узнавали, что означает статус Зарегистрировано в учебном заведении и что в таком случае нужно делать абитуриенту.

Что означает статус Зарегистрировано в учебном заведении

Если абитуриент видит Зарегистрировано в ЕГБО, это означает, что заявление было подано в выбранное абитуриентом учебное заведение, но пока им не рассмотрено.

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Если абитуриент видит сообщение Требует уточнения абитуриентом, это означает, что высшее учебное заведение приняло заявление, но абитуриенту нужно обратиться в приемную комиссию и уточнить, какие дополнительные документы нужно предоставить. Ведь каждое заведение высшего образования имеет перечень данных, которые не только подаются в электронном виде, но и требуют личного присутствия абитуриента.

Если же абитуриент получил сообщение Зарегистрировано в учебном заведении, то это означает:

Высшее учебное заведение рассматривает заявление абитуриента о допуске в конкурсном отборе.

о допуске в конкурсном отборе. После этого сообщения абитуриент может получить отказ или одобрение насчет возможности принимать участие в конкурсе.

То есть этот статус вовсе не означает, что приемная комиссия допустила человека к участию в конкурсе. Она лишь увидела заявление и будет его рассматривать.

Что нужно делать абитуриенту при получении статуса Зарегистрировано в учебном заведении

Нужно ждать рассмотрения заявления и окончательного решения о возможности принимать участие в конкурсном отборе.

Нужно чтобы в собственном кабинете появилась соответствующая запись. Только когда абитуриент получит сообщение Допущено к конкурсу, это значит, что он принимает участие в конкурсном отборе по контракту или на бюджетные места, в зависимости от заявления, которое подавал.

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