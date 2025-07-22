Тариф на свет с 1 августа 2025 года: изменятся ли платежки украинцев

Тариф на электроэнергию с 1 августа для украинцев не изменится. Сколько придется платить населению за свет — читайте в материале Фактов ICTV.

Тариф на электроэнергию с 1 августа 2025 года

Стоимость электроэнергии с 1 августа, как и ранее, будет составлять 4,32 грн/киловатт-час. Согласно постановлению Кабмина, такой тариф на свет для населения действует до конца октября 2025 года.

Отметим, что для тех, у кого дома двухзонные счетчики, тариф в определенное время суток, а именно с 23:00 до 07:00, ниже. Цена составляет 2,16 грн за кВт-час.

Сейчас смотрят

В отопительный период (с 1 октября по 30 апреля) действует особый тариф для тех, кто использует электрическое отопление. За потребление до 2 000 кВт∙ч в месяц цена на электроэнергию — 2,64 грн/кВт∙ч. Если потреблено более 2 000 кВт∙ч, то человек должен заплатить 4,32 грн/кВт∙ч за то, что выше указанного предела.

Как платить меньше за свет с двухзонным счетчиком

Ранее правительство Украины сообщало, как перейти на двухзонный учет электроэнергии.

Для того чтобы установить такой прибор, потребителю нужно написать заявление местному оператору системы электроэнергии.

В дополнение к заявлению необходимо предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

документы на право собственности или пользования помещением;

договор о предоставлении услуг по распределению.

Если покупаете счетчик самостоятельно, важно убедиться, что прибор сертифицирован и соответствует техническим требованиям. Также можно приобрести запрограммированный счетчик у оператора системы распределения электроэнергии.

Напомним, ранее тогдашний министр энергетики Герман Галущенко говорил, что планов повышать тариф на электроэнергию в Украине нет.

Как прогнозирует Национальный банк, в Украине дефицит электроэнергии сохранится до 2027 года, хотя и будет постепенно уменьшаться.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.