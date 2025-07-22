Потери РФ на 22 июля: ликвидированы еще 1090 оккупантов и 43 артсистемы

Потери РФ на 22 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 090 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 245-е сутки полномасштабной войны достигли 1 044 250 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 22 июля 2025

личного состава — около 1 044 250 (+1 090) человек;

танков — 11 038 (+1);

боевых бронированных машин — 23 035 (+7);

артиллерийских систем — 30 680 (+43);

РСЗО — 1 445 (+1);

средств ПВО — 1 199;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 437 (+256);

крылатых ракет — 3 533 (+18);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 55 953 (+94);

специальной техники — 3 935 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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