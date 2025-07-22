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Потери РФ на 22 июля: ликвидированы еще 1090 оккупантов и 43 артсистемы

російські військові
Фото: Getty Images

Потери РФ на 22 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 090 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 245-е сутки полномасштабной войны достигли 1 044 250 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 22 июля 2025

  • личного состава — около 1 044 250 (+1 090) человек;
  • танков — 11 038 (+1);
  • боевых бронированных машин — 23 035 (+7);
  • артиллерийских систем — 30 680 (+43);
  • РСЗО — 1 445 (+1);
  • средств ПВО — 1 199;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 437 (+256);
  • крылатых ракет — 3 533 (+18);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 953 (+94);
  • специальной техники — 3 935 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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генштаб

Источник: Генштаб ВСУ

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