Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Юлия Захарченко, редактор ленты
8 мин.

Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство

Що зміниться для ВПО з 1 серпня 2025
Фото: Факти ICTV

Государство продолжает оказывать поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) через ряд программ.

В частности, лица с инвалидностью и люди старшего возраста могут временно бесплатно проживать в санаториях, а все ВПЛ — получать комплексную социальную поддержку. Также действует обновленная программа субсидий на аренду жилья.

Кроме того, государство компенсирует расходы юридических лиц и ФЛП за бесплатное размещение переселенцев. Для стимулирования трудоустройства ВПЛ работодателям предоставляется ежемесячная компенсация за каждого работника-переселенца.

Сейчас смотрят

Что изменится для украинцев с 1 августа 2025 года — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Выплаты ВПЛ с 1 августа

Денежную помощь могут получить украинцы, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и переехать в более безопасные общины в пределах страны, получив статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Ежемесячные выплаты составляют 2 тыс. грн — для взрослых, 3 тыс. грн — для детей и людей с инвалидностью.

Средства поступают на карту єПідтримка и могут использоваться без ограничений — как для оплат товаров и услуг, так и для снятия наличных или переводов на нужды ВСУ.

Подать заявку на помощь могут те, кто выехал с территорий, где ведутся или велись боевые действия, а также с временно оккупированных или населенных пунктов под блокадой.

Стоит отметить, что с января 2025 года Министерство развития общин и территорий Украины определяет и обновляет перечень таких общин. Ранее это было в компетенции Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Временное размещение и поддержка ВПЛ

Лица старшего возраста и внутренне перемещенные лица с инвалидностью имеют право на бесплатное размещение в государственных некоммерческих предприятиях — Трускавецкий санаторий Батьківщина и Миргородский санаторий Слава.

Как сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины, экспериментальный проект призван предоставить ВПЛ комплексную поддержку и социальные услуги, чтобы способствовать их адаптации к самостоятельной жизни в новых общинах.

Это важный этап в обеспечении базовых потребностей и социальной защиты людей, которые из-за вооруженной агрессии оказались в сложных жизненных условиях.

В течение первого полугодия 2025 года в рамках инициативы почти 4 тыс. человек получили поддержку.

Тимчасове розміщення та підтримка деяких категорій осіб з числа ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах

Фото: Национальная социальная сервисная служба Украины

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Программа субсидии на аренду призвана помочь тем внутренне перемещенным лицам, кто не в состоянии самостоятельно арендовать индивидуальное жилье.

Обновления программы предусматривают упрощение процедур подачи документов, расширение круга получателей помощи и повышение суммы субсидии, сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины.

Ниже подробнее на инфографике можно посмотреть основные изменения, которые уже действуют.

Субсидія на оренду житла для ВПО
Фото: Національна соціальна сервісна служба України
Субсидія на оренду житла для ВПО
Фото: Національна соціальна сервісна служба України
Субсидія на оренду житла для ВПО
Фото: Національна соціальна сервісна служба України
Субсидія на оренду житла для ВПО
Фото: Національна соціальна сервісна служба України
Субсидія на оренду житла для ВПО
Фото: Національна соціальна сервісна служба України
Субсидія на оренду житла для ВПО
Фото: Національна соціальна сервісна служба України
Субсидія на оренду житла для ВПО
Фото: Національна соціальна сервісна служба України
Субсидія на оренду житла для ВПО
Фото: Національна соціальна сервісна служба України
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО
Субсидія на оренду житла для ВПО

Фото: Национальная социальная сервисная служба Украины

Компенсации за бесплатное проживание ВПЛ

Существует порядок компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, потребленные во время бесплатного размещения ВПЛ.

Это касается юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые предоставили жилье переселенцам бесплатно, отметили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

Компенсация предоставляется в случаях, если ВПЛ выехали с временно оккупированных или прифронтовых территорий, не имеют другого жилья, или если их жилье разрушено или непригодно для проживания, что подтверждается данными из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Начиная с июля 2025 года, можно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины для назначения компенсации. Выплаты будут осуществляться до 10-го числа ежемесячно — с учетом задолженности за май и июнь.

Компенсація за послуги, спожиті під час безоплатного розміщення ВПО

Фото: Национальная социальная сервисная служба Украины

Госвыплаты за трудоустройство ВПЛ

Государство выплачивает ежемесячную компенсацию за каждого трудоустроенного ВПЛ, который получил соответствующий статус после 24 февраля 2022 года, в размере минимальной заработной платы — 8 тыс. грн.

Такая поддержка предоставляется в течение трех месяцев, а в случае трудоустройства лиц с инвалидностью — в течение шести месяцев, утверждает Национальная социальная сервисная служба Украины.

С начала 2025 года более 3 тыс. украинских работодателей получили государственную компенсацию за трудоустройство 5,5 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Читайте также
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)
Документи, довідки

Связанные темы:

виплатиВПОЖитло в УкраїніПереселенціСоціальні виплати
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь