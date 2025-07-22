Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство

Государство продолжает оказывать поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) через ряд программ.

В частности, лица с инвалидностью и люди старшего возраста могут временно бесплатно проживать в санаториях, а все ВПЛ — получать комплексную социальную поддержку. Также действует обновленная программа субсидий на аренду жилья.

Кроме того, государство компенсирует расходы юридических лиц и ФЛП за бесплатное размещение переселенцев. Для стимулирования трудоустройства ВПЛ работодателям предоставляется ежемесячная компенсация за каждого работника-переселенца.

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Выплаты ВПЛ с 1 августа

Денежную помощь могут получить украинцы, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и переехать в более безопасные общины в пределах страны, получив статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Ежемесячные выплаты составляют 2 тыс. грн — для взрослых, 3 тыс. грн — для детей и людей с инвалидностью.

Средства поступают на карту єПідтримка и могут использоваться без ограничений — как для оплат товаров и услуг, так и для снятия наличных или переводов на нужды ВСУ.

Подать заявку на помощь могут те, кто выехал с территорий, где ведутся или велись боевые действия, а также с временно оккупированных или населенных пунктов под блокадой.

Стоит отметить, что с января 2025 года Министерство развития общин и территорий Украины определяет и обновляет перечень таких общин. Ранее это было в компетенции Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Временное размещение и поддержка ВПЛ

Лица старшего возраста и внутренне перемещенные лица с инвалидностью имеют право на бесплатное размещение в государственных некоммерческих предприятиях — Трускавецкий санаторий Батьківщина и Миргородский санаторий Слава.

Как сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины, экспериментальный проект призван предоставить ВПЛ комплексную поддержку и социальные услуги, чтобы способствовать их адаптации к самостоятельной жизни в новых общинах.

Это важный этап в обеспечении базовых потребностей и социальной защиты людей, которые из-за вооруженной агрессии оказались в сложных жизненных условиях.

В течение первого полугодия 2025 года в рамках инициативы почти 4 тыс. человек получили поддержку.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Программа субсидии на аренду призвана помочь тем внутренне перемещенным лицам, кто не в состоянии самостоятельно арендовать индивидуальное жилье.

Обновления программы предусматривают упрощение процедур подачи документов, расширение круга получателей помощи и повышение суммы субсидии, сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины.

Ниже подробнее на инфографике можно посмотреть основные изменения, которые уже действуют.

Фото: Национальная социальная сервисная служба Украины

Компенсации за бесплатное проживание ВПЛ

Существует порядок компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, потребленные во время бесплатного размещения ВПЛ.

Это касается юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые предоставили жилье переселенцам бесплатно, отметили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

Компенсация предоставляется в случаях, если ВПЛ выехали с временно оккупированных или прифронтовых территорий, не имеют другого жилья, или если их жилье разрушено или непригодно для проживания, что подтверждается данными из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Начиная с июля 2025 года, можно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины для назначения компенсации. Выплаты будут осуществляться до 10-го числа ежемесячно — с учетом задолженности за май и июнь.

Госвыплаты за трудоустройство ВПЛ

Государство выплачивает ежемесячную компенсацию за каждого трудоустроенного ВПЛ, который получил соответствующий статус после 24 февраля 2022 года, в размере минимальной заработной платы — 8 тыс. грн.

Такая поддержка предоставляется в течение трех месяцев, а в случае трудоустройства лиц с инвалидностью — в течение шести месяцев, утверждает Национальная социальная сервисная служба Украины.

С начала 2025 года более 3 тыс. украинских работодателей получили государственную компенсацию за трудоустройство 5,5 тыс. внутренне перемещенных лиц.

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