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Оставили только дежурных: в Севастополе солдат и технику 12 ЗРП переместили в укрытия

В Севастополе оккупанты забрали всю технику и военных из территории 12 ЗРП: что случилось

Российские оккупанты в Севастополе из-за страха перед ударами Сил обороны Украины переместили всю военную технику в укрытие.

Об этом сообщают партизаны движения Атеш.

Перемещения в 12 ЗРП в Севастополе: что известно

Агент партизанского движения Атеш, который находится в составе 12 зенитно-ракетного полка, рассказал, что оккупанты устроили резкое изменение в структуре размещения как личного состава, так и военной техники.

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Отмечается, что командование полка решило расквартировать основную массу военнослужащих за пределы территории части.

– Причина – страх быть пораженными ударами со стороны Сил обороны Украины, – уверены в АТЕШ.

Там уточнили, что в укрытия и безопасные районы перемещена была вся военная техника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400. На территории части остались только те военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

Партизаны уверены, что такое поведение российского командования свидетельствует о растущей уязвимости военного объекта на оккупированной территории, а также панических решениях, принимаемых в условиях реальной угрозы.

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Фото: Атеш

Источник: Атеш

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