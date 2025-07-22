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Валентина Летяк, редактор ленты
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Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о моратории на проверки бизнеса

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении правовых и организационных мер относительно моратория на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса.

Соответствующий указ главы государства №538/2025 от 21 июля обнародован на сайте Офиса президента.

Мораторий на проверки бизнеса

Согласно документу, на период военного положения устанавливается мораторий на необоснованные проверки бизнеса и вмешательство со стороны госорганов.

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В одном из пунктов говорится об “установлении ограничения на проведение проверок в отношении субъектов хозяйствования, имеющих статус авторизованных экономических операторов и субъектов хозяйствования с незначительной степенью риска, за исключением тех, которые осуществляют деятельность, связанную с оборотом подакцизных товаров”, а также “усовершенствовании методики применения риск-ориентированного подхода при определении целесообразности проверок субъектов хозяйственной деятельности с целью направления мер контроля на участки с высоким уровнем риска нарушений налогового таможенного законодательства или контрабанды”.

Накануне после первого заседания обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны Зеленский заявил, что решением СНБО вводится реальный мораторий в целом на любое вмешательство государственных структур, в частности правоохранительных органов, в предпринимательскую деятельность.

По его словам, мораторий не касается только рисковых “теневых“ отраслей, таких как сфера подакцизных товаров, например алкогольных или табачных, чтобы там не было новых так называемых серых схем.

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